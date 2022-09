La polémica que generan los anuncios de alquiler nunca cesa. Las redes sociales se llenan de capturas de anuncios en los que se ofrecen buhardillas en las que prácticamente hay que habitar a cuatro patas como si fuesen áticos; habitaciones en pisos compartidos que resultan no tener ni ventana; pisos que están directamente para reformarlos e, incluso, otros en los que el moho no permite ver las paredes. Y todos ellos, claro, a precios disparatados, dado el estado de las viviendas.

Sin embargo, el alquiler también puede generar otro gran problema si el inquilino no se topa con el casero 'ideal': la devolución de la fianza cuando se avisa de que se va a abandonar la vivienda. Precisamente sobre eso ha escrito un abogado en Twitter, que ha colgado un hilo que ha tenido una gran repercusión, tanta como respuestas de gente insatisfecha que ha contado su propio caso.

"Esta semana ya he visto cinco conflictos de caseros que no devuelven la fianza a los inquilinos", escribe Víctor Palomo. "Las excusas" indica, han sido que "había un perro en la vivienda, por tanto, incumplimiento de contrato. (No había perro). 1.900 euros pretende quedarse"; por otro lado, habla de otro inquilino que ha recuperado sus 750 euros por hacer "agujeros en las paredes sin permiso".

Palomo cita dos casos (o excusas) más: "Parqué rayado, sofá con una mancha de vino y faltan vasos y platos. 600 euros"; "vivienda sucia en el momento de entrega. Descontar 300 euros".

Es entonces cuando llega la queja del abogado. "No es normal que toda persona que haya vivido de alquiler hayamos tenido la misma sensación de robo/impunidad con la fianza", lamenta.

Además, explica que los caseros "no pueden quedarse con la fianza", dado que "si hay daños imputables al inquilino, deben demostrar la negligencia". Tampoco pueden, apunta, "cobrar lo que les dé la gana, tienen que aportar facturas de reparación. El suelo rayado o agujeros en paredes es desgaste habitual no imputable al inquilino".

Por último, ha indicado cómo reclamarlo legalmente: "Pasados 30 días del fin del contrato, se envía burofax exigiendo la devolución y advirtiendo de la vía judicial. Si la cuantía es menor de 2.000 euros, se puede demandar sin abogado ni procurador, llevando al juzgado una demanda (con dos copias)".

Asimismo, ha respondido al tuit de una usuaria que contaba su experiencia, y que ha narrado que le "robaron 540€ porque 'las paredes necesitaban volver a pintarse", a pesar de que "cuando se mudó allí dijeron que las tenían que pintar y no lo hicieron, el baño tenía humedades (porque no tenía respiradero) y no estaba lo suficientemente limpio".

"La pintura en las paredes tampoco corresponde al inquilino. A modo de ejemplo: SAP Barcelona Secc 4 223/2021, de 30 de marzo recuerda que: 'Respecto cuanto al presupuesto de pintura, se trata de una partida que corresponde asumir a la arrendadora'", ha concluido el abogado.