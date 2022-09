Ratones coloraos, El loco de la colina, La noche de Quintero... Las palabras o entrevistas de Jesús Quintero en radio o en pantalla siempre han tenido repercusión, incluso a día de hoy. Una usuaria de Twitter ha rescatado un monólogo del periodista de 82 años con el que ha arrasado (acumula casi 600.000 reproducciones). Muchas de las respuestas coinciden en que, según lo que pronuncia en el vídeo, 'el loco de la colina' era un visionario.

En el fragmento del programa, de hace más de 15 años, Quintero reflexiona sobre la evolución de la sociedad española, hasta convertir el país en un nido de "incultos e ignorantes": “Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate”.

“Cada día son más, el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión se hace a su medida, las parrillas compiten entre sí para ofrecer programas pensados para gente que no lee, que no entiende, que pasa de la cultura y solo quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más horrendos o con los más sucios trapos de portera”, aseguró el comunicador, que añadió que esos "analfabetos son los peores" porque, en su mayoría, han podido acceder a "la educación, saben leer y escribir, pero no ejercen".

Por estas palabras le cerraron su programa a Jesús Quintero. pic.twitter.com/YH8f1G7mpO — David Brecha ॐ (@VivamosAhora) 30 de agosto de 2022

Asimismo, el onubense medita sobre en qué se estaba convirtiendo el mundo -entonces-, un panorama "superficial, frívolo, elemental o primario": “Se está creando a la medida de esta nueva mayoría para que ellos puedan entenderlo y digerirlo (...) Siempre serán la clase dominada, precisamente por su analfabetismo elegido y su incultura”.

"Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad", sentenció en su programa el legendario Jesús Quintero.