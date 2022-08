WhatsApp lo carga el diablo. Cuando no es una confusión entre esos millones de grupos en los que alguien (vete a recordar quién) nos ha metido, es un error en el chat en el que querías escribir, y tu mensaje acaba llegando a otra persona. Si no es una información comprometida, vale, pero si lo es y, además, no te da tiempo a borrar el texto antes de que sea leído... ¡Ups! Es lo que le ha ocurrido al casero de una joven, aunque en su caso, para colmo, el mensaje hablaba sobre ella.

La chica ha compartido en su cuenta de Twitter dos capturas de pantalla. En la primera, el dueño de la casa le pregunta, enviándole una foto de una estancia de la vivienda, si quiere una percha bajo la que se ve en la instantánea. La inquilina responde afirmativamente. La segunda captura es el tropiezo del casero, que tenía la intención de comunicarle a una tal Ana Belén lo que había hablado con su inquilina, aunque no se ahorra los adjetivos hacia ella y, por error, le envía el mensaje a la chica al equivocarse de conversación. "Lo que me escribe mi casero - Lo que escribe por detrás: gracias, Jesús, por equivocarte de conversación", ha compartido con innumerables reacciones. Lo que me escribe mi casero:

Lo que escribe por detrás:



Gracias Jesús por equivocarte de conversación pic.twitter.com/LmDYR5pnRu — Paula (@Pau65870) 26 de agosto de 2022