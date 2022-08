En plena carrera ciclista en Fortuna, Cecilia Sopeña, deportista e influencer de Cartagena, recibió un insulto de lo más desagradable. Iba descolgada del pelotón principal, momento en el que el auxiliar de uno de los equipos le gritó "te pesa el culo". Lejos de callarse y seguir pedaleando, la ciclista se paró para localizar al autor del comentario.

Cuando uno de los presentes le indicó quién lo había dicho y ella se lo recriminó, la actitud del hombre no fue precisamente amable. "Te pesa mucho el culo, ¿te pasa algo?", le contestó, además de decirle con chulería que le daba igual que lo grabara. El vídeo se ha hecho viral en redes sociales, donde la gente ha recriminado la actitud machista del autor de los insultos.

Tal y como ha relatado Cecilia Sopeña a La Opinión, en el momento en el que lo escuchó solo pudo pensar "¿qué hago? ¿Me quedo calladita con lo mal que me ha sentado?". Pues no, no lo hizo. De hecho, la deportista ha sufrido trastornos alimentarios en el pasado, y así se lo hizo saber al hombre, que ni se inmutó y para colmo la mandó a "tomar por culo", aunque la influencer sí que sintió el calor de la gente con los aplausos.

Hombres gilipollas volumen he perdido la cuenta.

Ole a la chica por contestarle. Y a él que le den por saco, que huevos de meterse así con una atleta... pic.twitter.com/EjDoUSV0hm — Lady Baenre 💗💜💙 (@MissBaenre) 21 de agosto de 2022

A raíz de esto, confiesa, ha empezado a recibir más insultos por la calle y mensajes por redes "terroríficos". "Se nos juzga por las formas. Hay niñas que no van a las carreras por esa presión añadida, y abandonan con 13 o 14 años. Eso lo he vivido yo", explica, con la intención de concienciar.