No hay ninguna duda de que los restaurantes son uno de los espacios favoritos de los españoles (y prácticamente de cualquier nacionalidad). ¿Quién puede resistirse a un café o cerveza en el bar con amigos? Especialmente en verano y zonas costeras, los bares se convierten en un lugar indiscutible de peregrinaje.

Muchas personas que están de vacaciones o quieren conocer nuevos lugares utilizan las reseñas de Google para elegir dónde van a tomar unas cañas, y aunque esto puede parecer una ventaja a priori por la visibilidad que da a los establecimientos, muchas veces se convierte en un arma de doble filo.

Este ha sido el paradigmático caso de un “El Tanque de Oro” un bar ubicado en el corazón de la ciudad de Murcia que cuenta con más de 323 reseñas, la mayoría de ellas positivas, y que se ha visto envuelto en los últimos días en una polémica por una de las reseñas que ha recibido en Google.

La cuenta de Twitter @soytucamarero ha sido la encargada de dar voz a esta situación que se ha convertido en una abanderada del malestar de los hosteleros contra la impunidad que tienen los usuarios para poner reseñas falsas o equivocadas sobre sus bares.

Todo comienzo cuando Carmen María decide poner una mala valoración a un bar: “Estaba planteándome si escribir esta reseña o no, pero el trato que recibimos fue horrible”.

La reseña negativa comienza relatando que se trataba de “un grupo de 8 personas, de las cuales solo consumieron 7” y que sufrieron una situación incómoda debido a que la camarera pretendía que la octava persona también pidiera algo para poder estar sentada en el bar.

Además, según cuenta Carmen María, también les obligaron “a pedir un pincho de tortilla para que no nos quitasen la mesa” a pesar de que se trataba de un grupo numeroso que estaba “consumiendo mucha bebida”.

Aunque no se puede saber si los hechos relatados son verídicos o no, lo que sí podemos comprobar es que el bar donde ocurrieron no es el mismo al que Carmen María dejó el comentario.

Tal y como responde el dueño y como ha podido comprobar este medio, el Tanque de Oro ubicado en la ciudad de Murcia en la plaza Sardoy se encuentra cerrado por “vacaciones desde el día 30 de julio”.

No solo se encuentra cerrado el bar, sino que no tiene tortilla: el producto que hipotéticamente le obligaron a pedir para mantener la mesa.

Por todos estos motivos, el hostelero ha estallado contra la usuaria, pidiéndole que revise a quién le pone las reseñas negativas: “ no tengo tortilla en el local, solo vendo bebida, revisa bien a quien le quieres poner esta reseña. Porque te has confundido de local, repito no tengo TORTILLA, NI NINGÚN TIPO DE COMIDA, Y ESTAMOS DE VACACIONES, así que dudo que los hechos que comentas sean en mi local”.