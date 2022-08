Si miramos fotos y vídeos de las redes sociales hace años, en el momento de su nacimiento, veremos cómo los usuarios han ido “perdiendo la inocencia” y que lo que ahora se lleva es el postureo.

Fotos muy preparadas, con filtros, vídeos que tardan un día en editarse... Todo esto hace que las redes se hayan convertido en algo artificial, y por eso ha surgido BeReal, una red social cuyo fin es volver a la esencia y a lo real.

¿Cómo funciona esta red social?

Esta nueva red, que ya usa la cantante Rosalía, solo nos deja subir una foto al día y no cuando nosotros queramos, sino en el momento en que la aplicación nos diga. Así, se trata de que nos pueda avisar a cualquier hora del día y que no estemos preparados.

Cuando nos da el aviso tenemos dos minutos con el fin de realizar la foto (poco tiempo para que no podamos prepararnos) y se activa tanto la cámara delantera como la trasera con la intención de que se vea el entorno en el que nos realizamos la fotografía.

Una vez hecha, nos da la posibilidad de subirla o no, pues nosotros siempre debemos tener la capacidad de decidir qué hacemos con las imágenes que la red social toma.

Lo bueno es que las fotos no se quedan ahí para siempre, sino que tras 24 horas desaparecen, una vez que recibimos la notificación para subir otra más, y no veremos las de nuestros amigos si no subimos la nuestra (a no ser que su perfil sea público).

¿Fomentará una especie de nueva esclavitud?

La idea es buena, pero nos preguntamos si esto no llevará a una especie de esclavitud, con personas que estarán preparadas y atentas al móvil las 24 horas con el fin de ver si les llega la notificación para poder subir la foto.

Si se toma como lo que es, una red social graciosa en la que mostrarnos como somos realmente, creemos que la idea puede ser genial y novedosa.