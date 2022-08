Durante el verano, viajar de noche no tiene más que ventajas, ya que evitamos los atascos que se producen a determinadas horas del día, el sol no calienta el coche de manera inmisericorde, el sistema de refrigeración del automóvil sufre menos, etc. Aquellos que tienen niños pueden conducir con ellos dormidos, lo que da una enorme tranquilidad.

Consejos para viajar en coche con bebés en verano y evitar golpes de calor Hay varias autopistas gratis en horario nocturno A estos beneficios hay que sumar que por toda España existen autopistas que no cobran nada desde las 00:00 a las 06:00, pudiendo ir así por carreteras que suelen estar muy bien mantenidas. Entre las autopistas en las que no hay que pasar por el peaje si viajamos durante este horario tenemos las cuatro radiales de Madrid, la AP-41 que va de Madrid a Toledo, la AP-7 de Cartagena a Vera, la AP-36 de Ocaña a La Roda, la M-12 (eje aeropuerto de Madrid) y la vía de circunvalación de Alicante. También hay autopistas que son gratis para siempre Además de las que hemos visto, hay otras autopistas que por la quiebra de las concesionarias han tenido que ser rescatadas por el Estado, de manera que ya no cobran nada a los conductores que las usan. Estas son la AP-1 de Burgos a Armiñón, la AP-4 de Sevilla a Cádiz, la AP-7 desde Tarragona hasta Alicante y la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell. Eso sí, al ser gratuitas vamos a perder la principal ventaja de las autopistas con respecto a las autovías, como es su menor tráfico, y nos tendremos que armar de paciencia, en especial en fechas señaladas como las vacaciones. El Gobierno quiere acabar con la gratuidad de las autovías Tenemos que aprovechar que estas autopistas son gratis, ya que el Gobierno tiene intención de establecer el pago en todas las autovías, que siempre han sido libres. Aún no saben cómo lo van a hacer, pero solo es cuestión de tiempo, así que habrá que ir preparando el bolsillo.