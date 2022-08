Una de las publicaciones más virales de Twitter en los últimos días ha sido la que ha creado la conocida streamer Berri. Ha publicado un mensaje en Twitter en el que muestra una captura de pantalla de un mensaje que le han enviado por la red social Instagram con el objetivo de ligar con ella y que ha revolucionado la red hasta hoy.

El tuit acumula ya más de 9000 “me gusta” en pocas horas y no es de extrañar. La streamer ha publicado la captura de pantalla acompañada de la siguiente frase “Bueno me han enviado esto por si os lo queréis apuntar”. La creadora de contenidos no ha hablado más acerca del tema, pero sus seguidores han entrado en debates en profundidad acerca del ingenio utilizado por el chico.

El teléfono del Museo del Prado como centro de la polémica

En el mensaje, el chico le comenta a Berri que le han robado unas fotos en una supuesta cuenta que le ha bloqueado al descubrir lo que había hecho y cuyo nombre no recuerda con exactitud. El chico afirma en el mensaje que sí pudo apuntarse el número de teléfono de la supuesta cuenta donde reclamar.

Zanjaba el mensaje con “Si lo buscas en Google creo que te dice a quién pertenece o te manda a la ubicación de la página. Para que los busques si quieres”. Berri busca ese número de teléfono en Google para encontrar a quien pertenece y se encuentra con la sorpresa de que en realidad es el número de teléfono del Museo del Prado.

Ha sido una forma de decirle el chico que ella se trata de toda una obra de arte y por ello lleva casi 600 retweets y más de 9000 “me gusta” gracias a lo viral que se ha convertido el tuit en Twitter en pocas horas. Una forma de ligar que no ha dejado indiferente a nadie.