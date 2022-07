Las reseñas de Google son un arma de doble filo: por una parte, ayudan a los consumidores a compartir sus experiencias; pero, por otra, puede ser una herramienta para perjudicar a los comercios que no tienen más culpa que haberse topado con un cliente inoportuno.

Este ha sido el caso del bar Los Roches: una cafetería y bocatería situada en la localidad de Roche, en el municipio de La Unión en Murcia. El establecimiento (que cuenta con 237 reseñas en total en Google, la mayoría de ellas positivas: 4’3 de 5 estrellas) se encontró el lunes 24 de julio con una reseña negativa de “Ronny Qv”: “una estrella y porque no puedo menos”.

El cliente descontento relata en su texto cómo un camarero del bar lo echó a él y a sus amigos por no llevar la camiseta -“al entrar al local se me olvidó ponérmela”- con amenazas -”amenazándome con llamar a la policía”, malas formas -”con tono despectivo”- e insinuando un trato racista -”cabe destacar que soy latino, que coincidencia…”.

La contundente respuesta del dueño del bar Los Roches no se hizo esperar: “sé que está de moda usar estos métodos para hacer daño y desprestigiar a alguien gratuitamente y que la gente no pueda saber si es cierto o no. Y no lo voy a permitir”.

A continuación, el propietario repasa punto por punto el relato del parroquiano, desvelando una realidad completamente distinta. En primer lugar, desmiente las insinuaciones de racismo: “el camarero también es latino y veo absurdo lo que usted quiere dar a entender”.

Para seguir, el dueño del bar relata su versión de lo ocurrido apelando al resto de clientes y cámaras de seguridad como testigos: “usted y sus amigos llegan en estado de embriaguez, usted sin camiseta y David (el camarero) le comunica que se ponga la camiseta, a lo que usted se niega y empieza a dar el follón y a pedirle la hoja de reclamaciones, un cliente llama a la policía y David le dice que se la entregará cuando ellos lleguen y usted y sus amigos salen pitando”.

En prueba de este punto de vista, el propietario se pregunta: “¿por qué se ha ido usted y no ha esperado a la llegada de la policía? ¿Y así rellenar la hoja (de reclamaciones)?”

Por último, desde el Bar Los Roches apuntan a un comportamiento incívico más: “los clientes le han visto orinando en los contenedores y haciendo gestos obscenos a ellos”.

Como cierre de la contra reseña y casi como lección ejemplar para todos los casos: “Por favor, no volváis por aquí y dejad a la gente trabajar y ganarse el pan”.

Reacción de la reseña en redes sociales

El usuario de Twitter Soy Camarero (acostumbrado a compartir experiencias y situaciones comunes en esta profesión) se hizo eco de la reseña con una publicación que ya supera los 1.300 me gustas y 240 retweets: “Lo que hay que aguantar…”