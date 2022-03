Tanto los seguidores de Xuso Jones como los vecinos de la zona de Cabo de Palos y La Manga seguro que conocen la historia del 'Chino Calidoso'. Miles de usuarios de Instagram han sido testigos de cómo el cantante y comunicador murciano ha rebautizado un establecimiento multiprecio, hasta el punto de que en Google ya aparece con un nuevo nombre.

Xuso Jones, quien además de dedicarse a la música ya es todo un influencer con más de 630.000 seguidores en Instagram, acostumbra a compartir su día a día y, entre otro tipo de contenidos, una de sus 'especialidades' es recorrer pasillos de locales comerciales y mostrar aquellos productos que le interesan o divierten.

Pero el joven murciano siempre ha tenido un comercio favorito para desarrollar esta actividad: el Asia Center de Cabo de Palos. O como él lo llama, el 'Chino Calidoso', "nuestro El Corte Inglés de Cabo de Palos". El cantante ha explicado en varias ocasiones que lo llama así porque, para ser un 'chino', como se llama coloquialmente a estos comercios regentados por personas asiáticas, "tienen cosas muy bonicas de mucha calidad".

Tantas veces lo ha visitado y lo ha llamado así en las redes sociales que los dueños del establecimiento notaron que el resto de clientes también lo nombraban de esa manera. De ahí surgió un reto: si el perfil de instagram de Asia Center llegaba a los 5.000 seguidores, pondrían un cartel en la fachada en el que se leyera 'Chino Calidoso'.

Xuso jones se propuso lograrlo e hizo un llamamiento a sus seguidores. Aunque lo veían "difícil", lo conseguieron en tan solo unas horas y a lo grande. En solo una semana, llegaron a alcanzar los 15.000 seguidores y actualmente rozan los 20.000.

Lo prometido es deuda y desde hace apenas unas dos semanas se puede ver el cartel de 'Chino Calidoso' en la fachada del local.

La anécdota no se queda ahí. Xuso Jones no solo ha conseguido rebautizar a la tienda en su fachada, si no que el nuevo nombre que acompaña a Asia Center aparece también en Google.