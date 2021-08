Juanma Castaño y Helena Condis son trending topic en Twitter por un despiste muy revelador del periodista deportivo, presentador de El Partidazo de la Cadena Cope, durante el debate que mantuvo con Ibai Llanos en su canal de Twitch. Todos los indicios apuntan a que ambos periodistas tienen una relación sentimental, aunque todavía no lo han confirmado.

El también periodista y amigo de Ibai Llanos, Siro López, propició un encuentro entre el locutor y el streamer tras la polémica por la entrevista que Messi concedió a Ibai desde París porque consideró constructivo que ambos acercasen puntos de vista desde diferentes perspectivas.

Todo se desencadenó cuando Juanma Castaño, después de ver a Ibai en la cena de despedida de Messi en Barcelona y en su presentación con el PSG, reconoció no entender nada. Esto se entendió como una crítica hacia Ibai que desempolvó un debate sobre periodistas deportivos y creadores de contenido. Muchos no perdonan que por los directos de Ibai hayan pasado Gerard Piqué, Sergio Agüero, Thibaut Courtois, Ronaldinho o el propio Messi, futbolistas que apenas conceden entrevistas a medios tradicionales.

El directo se desarrolló con cordialidad y tuvo un seguimiento considerable en redes sociales, incluso Gerard Piqué se unió a la conversación desde Twitter, un gesto que incrementó todavía más su repercusión. “Te juro por Dios que yo en mi vida he rajado de ti, de lo que haces. He rajado de la posición en la que quedamos nosotros, no de lo que haces tú", explicó Juanma a Ibai. Pero los usuarios más avispados se percataron de un detalle que trascendía al debate.

En un determinado momento, el asturiano reivindicó que el medio radiofónico seguía muy vivo porque ahora todos llevamos una radio en el bolsillo. En ese instante hizo un gesto para enseñar su teléfono móvil, con la mala suerte de que algunos tuiteros descubrieron que tenía una foto de Helena Condis como fondo de pantalla.

El hallazgo provocó un gran revuelo en internet y la imagen se popularizó durante la noche, no es de extrañar teniendo en cuenta que charla de ayer fue el contenido en español con más audiencia en Twitch, que llegó a tener a 163.800 personas delante de las pantallas.

La pareja, discreta con su vida privada, no compartió en su muro ninguna foto juntos, pero un seguidor les pidió una foto en Asturias y los etiquetó hace unas horas. Tampoco es la primera vez que Helena Condis visita Asturias, la tierra natal de Castaño. El año pasado estuvo de vacaciones en septiembre en Llanes y en los Lagos de Covadonga.