Uno de los objetivos de las campañas de concienciación es llegar al máximo de personas posibles. La Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes y, en concreto, la Dirección General de Juventud, pueden quedarse satisfechas en este sentido tras lanzar este martes '#conresponsabilidad: Móvil, cartera, mascarilla, llaves', aunque posiblemente hubieran preferido otro tipo de difusión.

El fin es concienciar a la población joven para que tengan un ocio seguro y responsable, según explicaron desde el propio Gobierno regional, para así evitar la transmisión del coronavirus. Para ello, se han lanzado mensajes a través de frases "divertidas" que riman. Una de ellas es la que se ha hecho viral por la llamativa errata con la que se ha publicado: "Llevar mascarilla mola mollogón, si combina con tu ropa ligas un montón".

La reacción no tardó en llegar en redes sociales de multitud de tuiteros sorprendidos con que nadie en la Comunidad se hubiera percatado del error.

En la cabeza de alguien esta campaña estaba genial y molaba "Mollogón" 🤦‍♂️ https://t.co/lhxP7GlJhC — RaMGoN (@RaMGoN) 27 de julio de 2021

Luego que si los docentes tenemos faltas de ortografía en las oposiciones…¿alguien me explica que significa #mollogón? pic.twitter.com/WEfQF7FvxP — Mario Jiménez 💚🌻 (@m_jimenez_ruiz) 28 de julio de 2021

Pero la errata no ha sido la única crítica de la campaña. El lenguaje y el estilo de los ochenta, incluido un modelo de móvil de comienzos del siglo XXI, han despertado dudas sobre si la campaña surtirá efecto entre los más jóvenes de hoy.

¿Cómo no van a subir mis contagios? pic.twitter.com/sfcKDI2Hk5 — Coronavirus (@CoronaVid19) 28 de julio de 2021

El fondo vaporwave cutre, ese "mollogón" mal escrito, la cartera de cuerazo del abuelo, un móvil Nokia del año 2001 y un llavero con la imagen de Pac-Man sin pagar licencia a Bandai Namco. Absolutamente TODO lo de esta imagen está mal. pic.twitter.com/DMX1ghXpS0 — Iᐯáᑎ ᑭᖇEᗩᑕᕼEᖇ (@irosique) 28 de julio de 2021

😨De verdad que el @regiondemurcia ha invertido dinero público en esto?



🔴Teléfono del siglo pasado

🔴Llavero de los 80

🔴El mensaje... me abstengo de calificarlo (os propongo que en las respuestas lo hagáis vosotr@s)



👴Creo que el publicista rondaría los 50 años más que los 20 pic.twitter.com/4fmBJIRiGc — Jesús Cobos (@j_cobos) 27 de julio de 2021

Me gustaría hablar con ironía y bromear, pero es que siento una vergüenza inmensa. Y es muy serio. Es dinero público gastado en 💩 y que sólo sirve para tratarnos como si fuéramos niños idiotas. Es la máxima representación de lo que implica gobernar de espaldas a l@s jóvenes. pic.twitter.com/kNNDZ38Be8 — Miguel Lajarín (@MiguelLajarin) 28 de julio de 2021

Otras de las frases de la campaña son: "Piensa en tu tío, piensa en tu abuela, recordemos el verano por las cosas buenas"; "Quedar con los panas, de la noche a la mañana, ponte la mascarilla, que no salga rana"; "No irías a la playa sin protector solar, no quedarías con amigos sin distancia social"; "Cuando vayas a la playa no seas pardilla, lleva tu sombrilla, gel y mascarilla"; y "Salir, protegerse, el rollo de siempre".

A lo largo de este miércoles, desde la Dirección General de Juventud han rectificado y han difundido de nuevo el vídeo de la campaña sin la errata de la discordia. Además, siguiendo con la misma estética, han publicado un vídeo en el que uno de los móviles que protagonizan la campaña corrige a otro tras decir "mollogón".