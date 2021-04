El tierno gesto de un niño tras romper sin querer la luna de vehículo se ha viralizado en Twitter en las últimas horas. Ha ocurrido en Sevilla, concretamente en Palomares del Río, y la fotografía se ha compartido en la red social de conductores Social Drive. En ella se ve la luna trasera de un turismo destrozada con dos grandes impactos y el cristal totalmente estallado.

No obstante, cuando el propietario fue hacia su vehículo, no sólo se encontró con este inesperado panorama. Más sorprendido se debió quedar al hallar una nota que el supuesto autor del estropicio le había dejado: "He roto sin querer su cristal. Soy Alejandro. Disculpe. El teléfono de mi madre es: ..... El teléfono de mi padre es: ....."