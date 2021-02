Despierta del coma tras 10 meses y no sabe nada de la pandemia del coronavirus

Lo que le ha pasado a este joven de 19 años parece sacado del primer capítulo de The Walking Dead, pero es muy real. Joseph Flavill, un adolescente de Burton, Inglaterra, se ha despertado del coma 10 meses después de sufrir un accidente y no sabe nada de pandemia.





Según publica The Guardian, Flavill caminaba por su localidad el 1 marzo de 2020, tres semanas antes del inicio de las restricciones en Reino Unido, cuando fue atropellado por un coche. El accidente le provocó un coma a causa de una lesión cerebral, pero el joven luchador ha comenzado su lenta recuperación y ya logra responder a los estímulos externos.En declaraciones al diario británico, la tía del adolescente ha explicado que "él no sabe nada sobre la pandemia". Joseph está empezando a recuperar la consciencia pero "no sabemos qué sabe". Además, el joven desconoce totalmente que se ha contagiado dos veces de coronavirus.La mujer ha afirmado que los familiares han intentado explicarle por videollamada que no pueden estar con él en el hospital debido a las restricciones impuestas por la crisis sanitaria, pero todavía no le han informado del alcance de la pandemia. Sólo su madre ha podido visitarle en Adderley Green Care Home, donde se encuentra ingresado, por su cumpleaños y la familia se pregunta ahora cómo contarle el caos que ha causado el covid-19 en todo el mundo.