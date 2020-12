Un vídeo viral de la Guardia Civil en TikTok desata la polémica

En los últimos tiempos la proliferación de las redes sociales ha afectado a la forma en la que los ciudadanos se comunican. Pero este fenómeno, que continúa en constante evolución, no afecta solamente a las personas de a pie o a los más jóvenes. Al contrario de lo que en ocasiones se piensa, las instituciones, incluso las consideradas más serias, realizan esfuerzos por tratar de llegar al público por diferentes vías.



Es el caso de la Guardia Civil, que de un tiempo a esta parte ha acentuado su presencia en diversas redes sociales buscando la forma de ampliar sus canales de comunicación, se ha registrado en la red social de moda, TikTok.



En un intento por mostrar una imagen más cercana y divertida, el instituto armado ha publicado en su cuenta un vídeo de apenas un minuto de duración que reúne imágenes de miembros de distintas unidades de la Benemérita destinados en el País Vasco bailando la conocida canción 'Jerusalema', que ha dado la vuelta al mundo insuflando aliento para resistir a la pandemia y que une tanto a Cristiano Ronaldo como a niños africanos al mismo son. El tema, producido por Master KG y Nomcebo, ha sido un auténtico éxito planetario, se ha viralizado por los cinco continentes y suma más de 258 millones de reproducciones en Youtube.





"Nunca se entregará por los caminos a cantos, ni distracciones impropias del carácter y posición que ocupa. Su silencio y seriedad deben imponer más que sus armas". Artículo 14 de la Cartilla de la @guardiacivil. pic.twitter.com/RnCAS6Xbzo — Macarena Olona (@Macarena_Olona) December 1, 2020

Críticas internas

Asistimos últimamente a un espectáculo bochornoso en la red social Tik Tok. No todo vale para estar en el candelero y menos a costa de la imagen de la @guardiacivil ganada a pulso por todos los guardias civiles.

??????El Honor es mi Divisa??????@EFEnoticias @elmundoes pic.twitter.com/StdRzhOnXi — Unión de Oficiales Guardia Civil (@UnionOficiales) November 30, 2020

El perfil de la Guardia Civil publicó el primer vídeo en la plataforma el pasado 12 de octubre, día de su patrona, y desde entonces ha sumado poco menos que un millón de seguidores y sus vídeos han acumulado más de 1,2 millones de 'likes'. La Benemérita presenta su cuenta de TikTok como un perfil oficial, pero remarca que no es un canal de denuncias. Para emergencias se debe llamar al 062.A pesar de la aparente buena acogida del público, la actividad de la Guardia Civil en las redes sociales ha desatado la polémica dentro del cuerpo. Por un lado, ha sido la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) la que ha mostrado su preocupación por el "descredito al que están llevando a nuestra Institución las acciones de algunos de sus propios integrantes, quienes buscando notoriedad en una de estas redes, Tik Tok, abusan del uso del uniforme, olvidando que nuestra uniformidad no es sólo un traje de trabajo, es la imagen que representa al Cuerpo Policial mejor valorado por los españoles".Por su parte, la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) se ha expresado en términos similares para manifestar el malestar generado en el Cuerpo a causa del vídeo: "Faltar el respeto a nuestro uniforme nos hace más vulnerables cuando prestamos servicio. Nos protege como agentes de la autoridad. La calle no se patrulla con 'bailecitos' de TikTok. Tu uniforme somos todos, respétanos".Pero, la primera crítica a las acciones del instituto armado en las redes sociales llegó por parte de la Unión de Oficiales de la Benemérita, que cargaron con dureza contra las publicaciones.La polémica comenzó con una nota de la Unión de Oficiales de la Benemérita. "Asistimos últimamente a un espectáculo bochornoso en la red social Tik Tok. No todo vale para estar en el candelero y menos a costa de la imagen de la Benemérita ganada a pulso por todos los guardias civiles", publicaron en su cuenta de Twitter. Y añadieron en una nota publicada este lunes: "Queremos trasladar el sentimiento de vergüenza que nos están haciendo llegar muchos miembros de la Guardia Civil ante los acontecimientos que tienen lugar en la red social Tik Tok. Nos referimos al uso del uniforme que están haciendo algunas personas para subir a la red videos que nada tienen que ver, en la inmensa mayoría de los casos, con la difusión del trabajo propio de la Guardia Civil, fundamentados únicamente en satisfacer intereses personales en lugar de buscar la buena imagen del Cuerpo".La asociación cita al fundador Duque de Ahumada y se retrotrae al artículo 14 de la cartilla del cuerpo, que nació el 28 de marzo de 1844, para justificar su rechazo a los mensajes de la Guardia Civil: "Nunca se entregará por los caminos a cantos ni distracciones impropias del carácter y posición que ocupa. Su silencio y seriedad deben imponerse más que sus armas".