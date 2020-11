El 'zasca' de la Policía Nacional a Arturo Pérez-Reverte

Corregirle una falta de ortografía a un académico de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) usando una captura extraída de la web de la propia RAE conlleva cierto placer, hacerlo en público aún más, hacerlo como respuesta a un comentario que ponía el foco en tu propio uso del lenguaje, todavía más, pero ya si ese académico resulta ser el combativo y polémico cartagenero Arturo Pérez-Reverte, cabe suponer que al Community Manager de la Policía Nacional le habrá resultado especialmente placentero para un lunes cualquiera con jornada laboral.



Y es que Pérez-Reverte señalaba que desde la cuenta institucional de la Policía se había usado el vocablo 'nosotrxs', que ciertos sectores de la población tratan de promover para garantizar el 'lenguaje inclusivo' en redes sociales (ya que fuera de las mismas se trata de una simple falta de ortografía) y reflexionaba sobre si su uso no "devalúa y ridiculiza así el propio mensaje" de "una Policía Nacional que intenta que los ciudadanos la tomen en serio" usando, como suele ser habitual y se espera de él, un lenguaje cercano a la mofa y que trata de provocar el oprobio en el receptor.



Algo que no ha sentado nada bien, al parecer, al trabajador detrás de la cuenta institucional, que ha buscado en el propio terreno del académico, el lenguaje, un resquicio para poder 'devolvérsela'. Y lo ha encontrado, ya que el escritor había usado la palabra 'twit' para referirse al mensaje, un extranjerismo que no está admitido en el Diccionario de la Lengua Española de la propia RAE, que consideró más correcto -en el momento de incluirlo- su españolización, tuit, basada en la sonoridad del vocablo inglés.