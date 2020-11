Pide una PS5 y cuando abre la caja se la encuentra llena de ladrillos

Un usuario de Twitter ha usado la red social para denunciar que en lugar de la PlayStation 5 que había reservado, a su casa lo que ha llegado ha sido una caja llena de ladrillos. Según ha contado en su cuenta, la empresa de mensajería, CTT Express, no ha querido responsabilizarse, siempre según la versión del cliente.





@VideojuegosGAME @CTTExpressES quiero ahora mismo una puñetera respuesta de porqué me he gastado 399,99€ en unos ladrillos... La empresa CTT según ellos no se responsabilizan y se lo acaban de dar así a mí mujer.. espero una compensación Game porque ésto es de vergüenza pic.twitter.com/iHbdEtjhju