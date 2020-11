Blas Cantó se pelea en Twitter por un comentario de Monasterio sobre Eurovisión

El cantante murciano Blas Cantó ha sido blanco de la polémica en las últimas horas en la red social Twitter a raíz de una disputa con usuarios simpatizantes de Vox a costa de un comentario de Rocío Monasterio sobre Eurovisión.

"Lávense la boca para hablar de Eurovisión". Así respondía el joven, que representará a España en Eurovisión 2021 si la pandemia lo permite, a Rocío Monasterio, presidenta de Vox en Madrid, que nombraba al festival europeo de la canción en un tuit.

Su respuesta al tuit de Monasterio ha provocado a algunos usuarios simpatizantes de Vox, que han atacado el murciano, quien no ha dudado en contestarles. Entre los mensajes dedicados al cantante, alguno le reprochaban no ser trabajador y que "peinarse el tupé no es trabajar", a lo que Blas respondía que trabajaba "desde los 8 años" y que "comerle el culo a un nazi" tampoco es un trabajo".

Además de la disputa con los perfiles de simpatizantes de Vox, Blas Cantó publicaba en su perfil oficial que se había "despertado con un montón de comentarios de fachitas retrógrados. Bienvenidos a hace dos siglos". También hacía alusión a lo ocurrido en relación al partido de Abascal lanzando el siguiente mensaje: "Viva España y la igualdad y los derechos humanos. Viva el respeto y la tolerancia. Si te atacan, defiéndete, que no nos vuelvan a callar y oprimir".