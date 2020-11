LucesNo, la campaña para que el dinero de las luces de Navidad se destine a hosteleros y autónomos

Con el hashtag #LucesNo, decenas de usuarios de diferentes lugares de España, entre ellos algunos murcianos, reclaman en redes sociales que este año sus ayuntamientos destinen el dinero presupuestado para la iluminación navideña en ayudas para hosteleros, autónomos y personas que estén sufriendo la crisis económica provocada por la pandemia de la covid-19.



En Twitter ya se pueden leer decenas de mensajes con esta petición por parte de los que abogan por que este año no haya luces de Navidad en las ciudades y ese gasto se aproveche para solventar las carencias económicas de los que más sufren esta crisis. Sin embargo, la campaña ha despertado prácticamente la misma cantidad de tuits de personas en contra de la misma.



"Las luces navideñas son el único ingreso de muchos autónomos y empresas que se dedican a los eventos y que no han podido trabajar desde el inicio de la pandemia", razonan los que niegan que la campaña #LucesNo sea buena idea. Recalcan con su negativa hacia esta petición que "ninguno es más imprescindible que el otro".



A continuación puedes leer algunos de los mensajes que se han publicado en redes, a favor y en contra de la campaña #LucesNo:





Lo dicho, este año no a las luces de Navidad, es mejor invertir el dinero en las personas que lo están pasando mal. Un despilfarro innecesario. #LucesNo pic.twitter.com/VtHEd5j3R3

Quien defienda la iniciativa #LucesNo es un insensible. Las luces decorativas son el único ingreso de muchas personas que se dedican a los #eventos ,que no han podido trabajar desde el inicio de la pandemia,por el miedo a la #cultura ¡Ningún trabajo es más prescindible que otro!? pic.twitter.com/zcWzqnMCjY

¿Pensáis en un momento en todos los trabajadores que han estado parados? Desde Marzo, sin poner luces en Fallas, fiestas patronales, fiestas en los pueblos, etc.... Lo conozco de primera mano y ellos han sufrido mucho con esta situación. ¡Yo si quiero! #LucesSi #LucesNo pic.twitter.com/pDOnYyLRAU

#lucesno no necesitamos mas luces necesitamos que nos deje trabajar y si no no #pagar pic.twitter.com/JR91DmClOX