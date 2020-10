Una "gaviota traicionera" 'descarga' sobre Xuso Jones en un directo

Xuso Jones y sus fans tardarán mucho tiempo en olvidar el directo que ha compartido el cantante murciano este miércoles en su cuenta de Instagram. El joven, mientras volvía a su casa tras salir a correr, contaba a sus seguidores por qué se levanta a las 6 de la mañana cuando, de repente, un líquido le caía sobre la gorra que llevaba puesta.

El mismo Xuso Jones desvelaba después que se trataba de excremento de gaviota. "Me he quedado en shock. Anda que no tenía la gaviota espacio suficiente para cagarse en la playa", explicaba con naturalidad en la red social.

Ya en su casa, sin la gorra, el murciano mostraba a sus seguidores cómo tenía el pelo, visiblemente manchado con las heces de lo que él mismo llamó "gaviota traicionera". "Que me expliquen lo que ha comido para que tenga yo el pelo así", decía antes de meterse en la ducha.

Pese a la mala suerte, o buena, según la creencia popular, Xuso Jones ha sorprendido a sus fans tomándose con mucho humor el incidente.