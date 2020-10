¿Duchas vaginales con Listerine? Por qué es tendencia en Twitter

'Los médicos no recomiendan usar Listerine en la vagina' es Trending Topic en Twitter. Y es que por innecesario que pueda parecer, un cirujano plástico que se hace llamar a sí mismo 'El príncipe del bisturí' y que cuenta con casi 40 mil seguidores en su cuenta de Instagram, respondió a través de una de las funcionalidades de esta red social a una mujer que se interesaba sobre cómo podía conseguir que un hombre le hiciese sexo oral que "debía oler muy muy limpio y perfumado" y que una exnovia suya se hacía "duchas vaginales con una perita y Listerine al bañarse".



La polémica, por supuesto, estaba servida y la comunidad científica no tardó en recomendar a través de las redes sociales que absolutamente nadie hiciese caso a tales consejos. La cuenta de Maldita Ciencia, perteneciente a Maldita, empresa dedicada a desmentir bulos o matizar declaraciones en este caso relacionadas con la ciencia (no como sus otras relativas) ha recordado en Twitter, al pedir "por favor no nos hagáis escribir un artículo sobre por qué no es buena idea meterse Listerine en la vagina", que ya tuvieron que escribir un artículo en el que explicaban por qué era nocivo "aplicarse pasta de dientes en los genitales", desmintiendo así un bulo que, según la empresa, "circula periódicamente":





Por favor no nos hagáis escribir un artículo sobre por qué no es buena idea meterse Listerine en la vagina ? pic.twitter.com/op1cpMEzh2 — MALDITA CIENCIA (@maldita_ciencia) October 6, 2020

O sea quien indica listerine como ducha vaginal? Nadie que haya estudiado bien medicina. De hecho los medicos generalmente NO recomendamos duchas vaginales porque suelen alterar el pH y la microbiota vaginal. — ?Dr (@Adiinson) October 5, 2020

Si algún "médico" les dice esto, por favor, huyan de la consulta y no vuelvan más. pic.twitter.com/bqxx1CrUM6 — Wladimir Briceño (@wladbric) October 5, 2020

Así que... ¿Listerine? Solo para la boca.

¿Sexo oral? Solo con consentimiento (y de preferencia con alguien que no sea un idiota). — Proyecto Mujeres (@proyectomujeres) October 5, 2020

El Consejo General de Enfermería también ha escrito un artículo divulgativo al respecto, y tal ha sido el revuelo que el cirujano venezolano ha corrido a las redes a aclarar que en ningún momento ha pretendido recomendar el enjuague bucal para tales menesteres, y que él sólo quería recomendar la higiene general tanto para hombres y para mujeres y el resto, afirma, era una simple anécdota que compartía "con sarcasmo" y la intención "de hacer reír"."No recomiendo duchas vaginales ni a hombres ni a mujeres", llega a decir, y, por el contrario, sí que recomienda "consultar a un ginecólogo" en esta clase de cuestiones. Si alguna mujer, antes de todo el jaleo, llegó a plantearse realmente usar un colutorio para limpiar sus órganos sexuales es algo que nunca sabremos.