Alejandro Sanz siembra la polémica con una fotografía en Instagram

Por orden, de izquierda a derecha, Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Juanes, Álvaro Carmona y Juan Luis Guerra, ahí es nada. En la fotografía publicada ayer por el primero en su cuenta de Instagram había razones de peso para provocar interacciones en redes sociales, sin embargo, no ha sido ninguno de los cinco artistas latinos los que han provocado, en sí mismos, la viralidad de la imagen.



Y es que, pese a que la calidad de la instantánea deja mucho que desear, algo que ya anuncia el propio Alejandro al subirla a Instagram, en el plano se puede ver un teléfono móvil entre dos copas de agua y de vino con lo que parece un objeto blanco y alargado sobre su pantalla, lo que los internautas no han tardado en identificar como cocaína.





Las bromas no han tardado en llegar, claro, y la foto ha incendiado a las redes sociales de los internautas de habla hispana. Desde "a ese móvil le queda una raya de batería" a "ahí no puede durar ni medio segundo", pasando por "la foto me ha puesto como un tiro", los comentarios no dejan de repetirse entre quienes dan por hecho que se trata efectivamente de lo que parece.Sobre si un artista que ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y ha ganado 23 Grammys Latinos y 4 Grammys estadounidenses no se ha percatado del 'desliz' en la fotografía o aún así ha preferido subir una foto en la que aparece junto a sustancias estupefacientes prohibidas por la ley, nadie se pronuncia. Aunque claro, existen los que tímidamente optan por señalar que igual no todo es lo que parece, aunque muchos también lo hagan argumentando que "con Sabina en la mesa esa raya no habría durado ni lo que tarda el obturador en hacer su trabajo.