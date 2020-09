El vídeo viral de un profesor murciano recordando las normas de la 'vuelta al cole'

Marcos Orse, un profesor murciano, ha grabado un TikTok en el que explica las nuevas medidas y normas que los alumnos deben de llevar a cabo de cara a esta atípica vuelta al cole marcada por la pandemia del coronavirus. Su originalidad, gracias a la música de Juan de Montreal, sumadas al hecho de haber usado una de las plataformas más populares entre la juventud para difundir el mensaje, han provocado que tenga ya más de 96.000 'me gusta' en tan solo una semana.



Al ritmo de la popular 'Another one bites the dust' este profesor de Educación Física interpreta la canción de Juan de Montreal que recuerda las normas básicas, como lavarse las manos, "taparse la boca para estornudar" o evitar el contacto físico: