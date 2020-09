Un niño besa a otro en la cara mientras la reportera explica las normas de la vuelta al cole

Una vuelta al cole atípica, sin besos ni abrazos entre los compañeros que llevan todo el verano sin verse, una curiosidad a destacar de este septiembre de 2020 en unas jornadas marcadas por el comienzo del nuevo curso y la vuelta a las aulas de los niños en plena pandemia del coronavirus. Las normas han cambiado en los centros de toda España, y la forma de relacionarse fuera y dentro de ellos también, y es algo que ha querido destacar esta reportera de TVE, que destacaba como curiosidad precisamente que este año "no ha habido ni besos ni abrazos".



Sin embargo, los niños son, evidentemente, niños, y justo mientras ella pronunciaba estas palabras, a su espalda un niño ha besado a otro compañero en la cara, lo que le ha valido el reproche de su profesora, ataviada con mascarilla. Más allá del debate suscitado en torno a si los escolares podrán o no cumplir las nuevas normas sanitarias o si era bueno o no que los niños volvieran a llenar los colegios, la casualidad ha querido regalarnos este momento que unos y otros han querido utilizar en redes sociales para demostrar sus argumentos:







The reporter saying that the kids are very conscientious, they didn't kiss eachother to say hello, there have been no problems, etc..

Meanwhile, in the background, one kid kisses another's eye. pic.twitter.com/jofyRrwNTE