El caso 'Merlos Place' llega a Whoopi Goldberg

Alfonso Merlos se ha convertido en el producto estrella de Telecinco desde que hace un par de semanas una mujer en ropa interior se 'colase' en su participación en directo en el programa casero de Javier Negre. El murciano tiene una relación con Marta López, exconcursante de GH, que podría no salir muy bien parada de todo este asunto, del que ha opinado toda España. Desde quienes le defienden acusando en todo ello una rara teoría de la conspiración como Cristina Seguí, que cree que las críticas hacia Merlos se dirigen hacia él precisamente "por denunciar el intento de politización chavista de la Benemérita da la medida de lo dañados que están este Gobierno y sus voceros", y evita hablar del elefante en la habitación que medio mundo ha visto en bragas, hasta quienes creen que todo el asunto no es más que una campaña de publicidad encubierta que Merlos ha montado a costa de sus compañeros en una clásica jugada del mundillo del corazón.



Si esta última era su intención, desde luego ha funcionado, porque hasta en Hollywood se están haciendo eco del ya conocido como 'Merlos Place', en alusión al icónico culebrón. Y es que Whoopi Goldberg, la actriz ganadora de un Oscar, se ha lanzado también a comentar el asunto, apostando también por la teoría de la 'pillada' voluntaria, aunque esta vez por distintas razones.



"¿Saben? Yo creo que él hizo esto porque quería que lo descubrieran. ¿Por qué ibas a estar con ella en el apartamento, y con qué razón, mientras participas en una emisión en directo? Creo que hay un juego psicológico, del que quizás no somos conscientes, por el que quería ser pillado, para romper con su novia (Marta López) y así poder empezar con la nueva", cree la intérprete.





SEMI-NAKED WOMAN IN REPORTER'S SHOT: The co-hosts react to the latest work from home fail when a semi-naked woman walked behind a reporter during his live shot on TV. https://t.co/cVclFZQmjA pic.twitter.com/OEgwhybm8a