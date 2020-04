El aplaudido 'zasca' de Seat a Netflix por el 600

Los usuarios de Twitter han sido testigos de un tremendo 'zasca' por parte de la empresa española Seat a la plataforma Netflix. Todo ha empezado cuando esta última ha tuiteado lo siguiente: "Eres un maserati. No te quedes con alguien que te trate como un 600",haciendo referencia a un momento de la nueva temporada de La Casa de Papel, serie española de éxito internacional.



Seat no ha tardado en contestar y su respuesta ya es viral: "A menos que "tratarte como a un 600" signifique cuidarte durante los próximos 50 años y vivir el resto de aventuras de tu vida juntos". El tuit acumula ya más de 25.000 'me gusta' y cientos de usuarios han compartido memes sobre la divertida conversación.



Ante eso, Netflix solo ha podido contraatacar con un "touché".