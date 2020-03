Llega el 'Wuhan Shake', el nuevo saludo 'anticoronavirus'

El temor al coronavirus y los contagios ha generado también un torrente de reacciones en las redes sociales. En las últimas semanas, numerosos memes con relación a la epidemia han recorrido las plataformas más populares y las apps de mensajería instantánea.



Entre estas reacciones curiosas que se han viralizado destaca lo que numerosos usuarios han denominado 'Wuhan Shake' (el saludo de Wuhan), en referencia a la ciudad china en la que se originó el brote.



El saludo, que contribuiría a evitar la difusión del virus, consistiría en prescindir del habitual choque de manos, sustituyéndolo por un golpe de pies entre las dos personas que se encuentran. Al estar protegidas sus extremidades por el calzado, el contacto es indirecto y el virus correría menos riesgo de propagarse que en caso del tradicional apretón de manos, que se realiza piel con piel.







The 'Wuhan shake' or the elbow bump?



How people around the world are avoiding shaking hands because of coronavirushttps://t.co/xSx2U94Fcr pic.twitter.com/FJepMv6puO — BBC News (World) (@BBCWorld) March 3, 2020

People are talking about the #WuhanShake - this is what I saw in #Tehran last week : #tehranshake , alternative greeting pic.twitter.com/9JGRI1QUuG — nicky aerts (@peacenick3) March 4, 2020

Que sepáis que el nuevo Saludo de Wuhan lo inventamos mi perro y yo #WuhanCoronavirus #SaludoDeWuhan pic.twitter.com/pU2hbsOPXc — ????? (@xauri23) March 3, 2020

El 'Wuhan Shake' tiene versiones alternativas, conEstas son algunas de sus principales muestras que han recorrido la red.