Pablo Iglesias 'perrea' en La Ser

"¿De 0 a 10 cuánto lo das todo cuando suena 'La Gasolina'?", preguntaba Henar Álvarez a Pablo Iglesias durante el programa de hoy de Buenismo Bien en La Ser y ya se veía venir cómo iba a acabar la cosa. El espacio, presentado por Quique Peinado y Manuel Burque (que también presentan juntos Radio Gaga en Movistar +), invitaba al candidato a presidente del Gobierno nacional en plena campaña, aunque no para hablar de política, o al menos no mucho, si no para conocer la parte más personal del líder de Unidas Podemos, que no ha dudado en responder a la pregunta de la colaboradora con un "siempre un 10".



De ahí a acabar perreando con ella tan sólo han bastado unos cuantos segundos de programa y un muy 'venirse arriba' por parte de ambos que ya está acumulando miles de reproducciones en las redes sociales, donde algunos aplauden que el candidato se preste a estas bromas y otros lo critican. Para muchos ha quedado en una simple anécdota y no dista mucho de lo que haría cualquier político en plena campaña en El Hormiguero.





