El hilo de un profesor sobre un niño hiperactivo se hace viral

La historia de Paquito, "aquel chico que nada más bajar al patio le daba dos vueltas a toda velocidad", no para de ganar retuits y likes en Twitter y acumula cientos de comentarios. Paquito no es un deportista de élite ni un nuevo 'famoso' de internet, sino un niño con TDAH o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Su experiencia la ha contado en un hilo el profesor y pedagogo malagueño Enrique Sánchez y está teniendo una gran repercusión.



En los últimos años este trastorno, que se estima que afecta al 6% de los menores escolarizados en todo el mundo y a un 6,8% de personas en España, ha ganado visibilidad pero no hay una única postura a la hora de afrontarlo desde la perspectiva médica ni tampoco desde la educativa.



Por ello, Enrique Sánchez -@quiquesr en Twitter- escogió este tema para una de las últimas entradas de su blog pedagogía 350 y a continuación decidió convertir el texto en un hilo. El resultado en cuanto a difusión no ha podido ser más positivo: desde el 24 de agosto acumula 5.600 retuits y 9.600 likes y numerosos comentarios, además de haber provocado debates paralelos.



La clave ha sido la forma en que este profesor aborda el TDAH con su alumno, haciéndole ver los aspectos positivos y no sólo los negativos. Para ello, utiliza la figura del cazador prehistórico y su capacidad de adaptación. Una metáfora con la que intenta que el niño no se sienta etiquetado de forma negativa.



"Esto surge de una experiencia mía. Cuando estaba empezando en la educación tuve en clase a un alumno con TDAH, empecé a leer sobre el tema y di con un libro ("El poder de la neurodiversidad") que me pareció muy interesante porque le daba un enfoque totalmente distinto. Estaba basado en la psicología positiva, en fijarte más que en la enfermedad en aquello que puedes hacer, en la potencialidad", explica el también director del Centro de Profesorado de Málaga (CEP).





—Hola profe.

—Hola, ya tengo tu diagnóstico: eres TDAH.

—¿Y eso qué significa? — Enrique Sánchez (@quiquesr) August 24, 2019

El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo de carácter neurobiológico originado en la infancia y que afecta a lo largo de la vida, que se caracteriza por la presencia de tres síntomas típicos: el déficit de atención, la impulsividad y la hiperactividad motora y/o vocal, según la definición de la Fundación Adana.Los menores con este trastorno requieren una respuesta educativa como ocurre con el resto de alumnos con necesidades especiales. Aunque, como apunta Enrique Sánchez, el profesorado tiene diferentes visiones en relación con la diversidad y la inclusión. Una sería "dejar pasar", es decir "yo doy mi clase y tú te adaptas a ella (haré lo posible por facilitarte tu adaptación". Y la otra se denominaría "bienvenida" y supondría que el docente "cambia su forma de dar la clase para adaptase al niño"."En mi clase Paquito tenía dos mesas, cuando se cansaba de estar en una, se iba a otra. Eso le permitía moverse y le ayudaba. Había que entender que él tenía esa necesidad", explica el profesor malagueño.De todas formas, aunque este pedagogo y tuitero cuenta su propia historia, el objetivo del hilo, más allá de dar lecciones, "es divulgar lo que hay respecto al TDAH, decir que existe y que es un trastorno que cuando lo ves en el aula ves que es real".Y no hay duda de que, a la hora de divulgar, las redes sociales e internet en general son hoy en día el mejor aliado para tener éxito. "Yo creo que la clave es que el contenido sea de calidad. Utilizo Twitter de manera profesional, en la línea de la divulgación pedagógica. Lo que hago es plantear contenido que pueda ser interesante para mi audiencia, que son sobre todo docentes y gente interesada por la educación. Si además de interesante, como pasa con este hilo, es original y es propio, la verdad es que sueles ver mejores resultados", explica Sánchez.Su hilo sigue generando comentarios sobre el TDAH, algunos también negativos, claro, como el de un profesor de historia que cuestiona el contexto histórico. Pero, sobre todo, abundan los positivos tanto de otros docentes como de padres de niños con este trastorno y de personas que lo sufren directamente, agradecidas por que se le dé visibilidad y se comprenda.También se han abierto otros interesantes debates del universo educativo como el de la inclusión, tema sobre el que este pegadogo apasionado de la educación ya ha escrito una nueva entrada en su blog. Tal vez pronto habrá nuevo hilo...