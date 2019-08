Encuentran una rana viva en su ensalada

Una familia de la ciudad estadounidense de Glendale, en Wisconsin, se llevó una mayúscula sorpresa cuando encontraron nada menos que una rana viva dentro de la ensalada envasada al vacío que había comprado en un supermercado. El vídeo, que ya se ha hecho viral, ha sido publicado por Karlie Allen y ya ha provocado multitud de reacciones en la red, desde aquellos que han expresado su asco y reprochan a la compañía que las comercializa a quienes aprovechan para hacer humor y le han espetado que "así se sabe que son productos frescos y orgánicos", llegando a decirle incluso que "lava la lechuga y devuelve a la rana, los vegetales crecen así y eso te habría pasado en tu jardín, no salen envueltos en plástico de burbujitas".





bon appetit! nothin like salad with a side of live frog ?? @SimpleTruth4U pic.twitter.com/KG9bPjotZ9