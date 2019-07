Atropellan a un repartidor y la empresa le pregunta "si el pedido está bien"

La periodista argentina Yanina Otero ha contado una historia a través de Twitter que se ha vuelto viral en apenas unas horas debido a su contenido surrealista y a la actitud tan poco humana que ha mostrado la empresa en cuestión. Al parecer la periodista, en su tiempo libre y mientras no ejercía la profesión, fue testigo de como un vehículo atropellaba a un repartidor y acudió pronta a socorrerlo.



Lo escalofriante del asunto es que, al no estar grave y poder dar parte él mismo a la empresa de reparto -una conocida aplicación que la periodista no ha querido mencionar- a través de su móvil, la respuesta que obtiene de sus compañeros o superiores es "como se encuentra el pedido" y si está "en buen o mal estado para poder repartirlo".





Hace un rato socorrí a un repartidor de pizza que lo atropelló un auto. Mientras yo llamaba al Same, el hombre - tirado en el piso y sangrando- avisaba a la app que había tenido un accidente.

Lo único que le importaba a ellos era el estado de la pizza.

Perverso es poco. pic.twitter.com/ccbZj3ZyLS — Yanina Otero (@yayaninaa) July 27, 2019

El repartidor está bien. Se dio un golpe muy grande y lo salvó el casco.

Para rematar la historia, apareció la persona que había hecho el pedido, abrió la caja de la moto y se llevó la pizza. Nosotros seguíamos ahí esperando a la ambulancia.

De terror todo. — Yanina Otero (@yayaninaa) July 28, 2019

De hecho, pese a las respuestas del repartidor, que insiste en que ha sufrido un accidente y no puede moverse, le piden una foto del estado del pedido. Pero aún faltaba el hecho más delirante de todos. Y es que Yanina en su calidad de testigo afirma que, mientras esperaban a la ambulancia, el cliente llegó, abrió la caja de la moto, sacó su pizza y se marchó.