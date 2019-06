Indignación por el rap viral de los Urólogos del HUCA

La Asociación de Usuarios de la Sanidad del Principado de Asturias (Asencro) está reclamando "a los responsables sanitarios" del Principado que tomen medidas por la grabación de un vídeo musical en las instalaciones del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) protagonizado por residentes de la especialidad de Urología, que versionan un rap-reguetón con expresiones como "huevos, minga o mearse", o que alude a tratamientos para la incontinencia como intervenciones "pa las viejas que se mean".

Entre tanto, la Dirección del HUCA ha manifestado esta tarde que ha tenido conocimiento hoy de la existencia del vídeo y que procederá a analizar su contenido y expresará una valoración al respecto.



Según apunta Asencro en un comunicado, el vídeo supone un "escarnio" para los pacientes y rechaza el uso de "espacios públicos" como los hospitales para ese tipo de grabaciones, incidiendo en que "no son estudios de televisión en los que se da rienda suelta a las frustraciones artísticas de los trabajadores".

"Que bailen en sus casas, que canten en sus casas, pero los quirófanos no son propiedad de estas personas. La falta de orden no puede continuar. Una cosa es grabar, bajo permiso y explicando lo que se va a hacer, videos para concienciar a la población o para un fin social justo y otra esto", reprocha la asociación.

Desde Asencro remarcan que "los pacientes sufren incontinencias, no se mean; y 'los huevos' no es un termino medico aceptable". "La Facultad de Medicina debería incluir o insistir en los aspectos éticos y morales de lo que es ser médico", añade.

Así, la asociación de usuarios pide "la intervención inmediata de los responsables sanitarios en este asunto así como la de los Grupos de la Junta General". "Los hospitales son para curar, para tratar bien al paciente y el lenguaje es importante en todo momento", dice.

El vídeo al que hace alusión la asociación de pacientes es una grabación informal que podría haber sido tomada por residentes de la especialidad con motivo de la despedida de algún facultativo y son un tipo de vídeos que, con mayor o menor fortuna, se están popularizando por España.