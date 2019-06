España sigue conquistando el mundo en el Word War Bot...y lo mejor siguen siendo los memes

Si no eres un 'tuitero' muy activo o en general no sueles estar pendiente de las tendencias en redes sociales, quizás no estés al tanto de la ola de popularidad que la cuenta World War Bot está viviendo en la comunidad de Twitter en España. La cuenta plantea una premisa tan sencilla como original: un ficticio futuro en el que el mundo está en guerra. Todos contra todos. Cada hora, en un determinado horario, se produce una batalla generada de forma completamente aleatoria por el bot y se anuncia al ganador de la misma (que también se obtiene de forma aleatoria), que pasa así a ocupar el territorio que previamente ocupaba ese país.



Y el azar ha querido que una de las grandes potencias en esta guerra haya sido España desde prácticamente el principio, lo cual le ha ido dando cada vez más posibilidades de alzarse con la victoria (a mayor territorio conquistado, menos posibilidades de una derrota total). Tal ha sido el seguimiento que desde España se le está dando al tema que el autor de la cuenta, del que por el momento sólo se conoce que es italiano, ha llegado a admitir que se ha interesado por la comunidad tuitera española y su particular forma de expresarse, dominando alguna de las bromas más comunes y atreviéndose incluso a hablar en español en alguna que otra ocasión.



Pero, como suele suceder siempre en Twitter España, más allá de que nuestro país gane o pierda una de las ficticias batallas, lo mejor está en las respuestas. Usuarios recurrentes que están completamente 'enganchados' a la guerra y siempre responden los primeros, chistes sobre lo 'bien' que les ha venido en este preciso momento a muchos estudiantes de cara a Selectividad y memes en los que los indiscutibles protagonistas son el Imperio, Abascal o Franco.



Estas son tan sólo una muestra de las mismas:





