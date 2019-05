¿Cómo evitar los spoilers de Juego de Tronos?

Llega uno de los días más temidos por los fans de la popular saga Juego de Tronos. Tras más de 8 años viendo la serie, que se estrenó en abril de 2011, o incluso más aún leyendo los libros -aunque estos últimos fanáticos tienen fe en que George R.R. Martin continuará la historia por derroteros diferentes a los de su adaptación audiovisual-, durante esta madrugada se emitió el último capítulo. Pero claro, fue a las 3 de la mañana y hoy es un lunes laborable más, así que muchos ni siquiera se han planteado despertarse antes para verlo o, directamente, no han podido.

Dependiendo de tu puesto de trabajo y lo imprescindible que sea Internet para realizarlo, hay más o menos posibilidades de que leas algo que no quieres saber, y hoy miles de personas acuden a la oficina con el alma en vilo y los dedos cruzados. Pero dejarlo todo en aras del azar no es buena idea porque normalmente no suele beneficiar a nadie. Implorar el ya clásico rezo de ayuda al Señor de la Luz implorándole que te proteja porque "la noche es larga y está llena de spoilers" suele tener el mismo efecto, así que, ¿qué tal unas alternativas más pragmáticas?

Las extensiones. Pueden no ser una herramienta infalible, pero desde luego son de las más útiles a la hora de evitar los temidos spoilers. Si utilizas Google Chrome, tanto Unspoiler como Game of Spoilers son bastante populares y están disponibles en la sección de aplicaciones del navegador de forma totalmente gratuita. Eso sí, ten en cuenta que, por ejemplo, la primera de ellas se limita a advertirte de que la página que has abierto contiene algún spoiler, pero no lo censura, así que no te relajes.

Si por el contrario utilizas Firefox, la más popular es Spoiler Controller. También disponible de forma totalmente gratuita en la sección de aplicaciones del navegador y más personalizable que las anteriores.

Los filtros. Si eres de los que no puede pasar la mañana sin entrar en Twitter, ya sea por motivos laborales o por otros que deberías consultar con un psicólogo, la red social te ofrece en su sección de Configuración una opción para silenciar ciertas palabras. Conviene invertir un buen rato apuntando los nombres de casi todos los personajes de la serie, además de los hashtag más usados y cualquier palabreja que se te ocurra puede venir acompañada de un intento de fastidiarte la mañana.

Instagram te ofrece una opción similar en su sección de Privacidad y Seguridad y con respecto a Facebook...no, Facebook no tiene ninguna opción a ese respecto. Así que cruza los dedos.

En cualquier caso, ninguna herramienta puede temerte de los temidos 'graciosetes' en el mundo real, sean tus compañeros de trabajo, familiares o amigos, así que, aunque no suela servir para mucho, un par de rezos al Señor de la Luz tampoco pueden hacer mal, ¿no?