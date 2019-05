El lapsus de María Rey por el que las redes se le han echado encima

La periodista María Rey, en un directo de Telemadrid, ha cambiado al omnipresente Francisco Franco por nada menos que Napoleón al cometer un lapsus en pleno directo sobre el 2 de mayo, día en el que se produjo en 1808? el conocido como 'Levantamiento' contra sus tropas por parte de los españoles en Madrid.



El error ha provocado multitud de críticas en las redes sociales, tanto de aquellos que creen que se trata de un simple lapsus achacable a cualquier directo, como de quienes han querido ver más allá, ya sea acusando a la periodista de tratar de manipular a la población, de no estar informada sobre el 2 de mayo o quienes han visto en su lapsus una prueba fehaciente de que el nombre del dictador español está demasiado presente últimamente.



En cualquier caso, la periodista está contestando a casi todos y ya ha pedido perdón, afirmando que se trata de un simple error motivado por el directo:





Qué barbaridad! Tú has sido periodista en prensa y televisión. Seguro que alguna vez has tenido un lapsus. Yo los tengo a menudo pero no por falta de conocimiento si no por torpeza pero, ¿de verdad que no merezco tú respeto profesional ni siquiera para juzgarme por mí misma? https://t.co/AruMnpd31h