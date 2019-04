La respuesta a un murciano del Vox más escatológico

Que Vox responde a las críticas no es ninguna novedad, pero pocas veces lo hemos visto difundir un mensaje tan escatológico. Las «ganas de vomitar» del periodista y tuitero Diego Garnés al ver el éxito de asistencia del mitin de Santiago Abascal en Murcia no dejó indiferente a la formación de extrema derecha: «Las ganas de vomitar que usted siente se le sumará la diarrea, no solo mental que sufre, también estomacal al próximo 28 de abril». El propio Garnés se sorprendió ante la reacción de Vox Murcia y les agradeció que demostraran y dejaran por escrito la «calaña de la que provenís y las técnicas que utilizáis». Además, compartió después en Twitter una captura de pantalla del comentario. «Un retrato de la gentucilla de Vox... El 28 de abril hay que votar para que no se instaure el miedo», apostillaba.





Me pregunto cuánta gentuza de la que sale en la foto conoceré de aquí de Murcia... Las ganas de vomitar aumentan considerablemente y ya son equiparables a las ganas de votar ?? #HayQueVotar #28A #28Abril https://t.co/OiRmYxpV6u — ???????????? ?????????????? (@diegogarnes) April 22, 2019