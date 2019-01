Así responde un padre por las quejas de su vecino sobre el llanto nocturno de su bebé

La desesperada respuesta de un padre a su vecino después de recibir varias notas quejándose del llanto de su bebé se ha convertido en uno de los tuits más aplaudidos del día.



El conflicto es el siguiente: uno de los vecinos de Nacho Duque ha dejado varias notas en el rellano de la comunidad o en la puerta de la familia expresando su malestar por los llantos nocturnos del bebé de la casa. Frases como "Vuestros hijos son vuestra responsabilidad", "rogamos que sus hijos no griten por la noche" o "como me volváis a despertar pongo una queja en la comunidad" han dejado en evidencia la incomodidad que se vive en el edificio.



El padre, queriendo arreglar el problema y hablarlo en persona con el vecino molesto, llamó a su puerta pero nadie le abrió ni hubo respuesta alguna. Por ese motivo, el hombre decidió utilizar Twitter para explicar el asunto.









ABRO HILO, que la ocasión lo merece. Mi vecino nos ha dejado una segunda nota quejándose por los llantos de mi hija de 19 meses. Esto me empieza a recordar a la peli de Zodiac. Ahí tenéis las dos: pic.twitter.com/TvsjscM3Uz

3. La niña vino con un problema de fábrica: no tiene interruptor para detener su llanto ni botón de volumen para rebajarlo.

4. Si tocara el tambor a las 4.00 AM, sería mi culpa. Si llora porque está mala, le salen los dientes o lo que sea, creo que no es culpa de nadie.