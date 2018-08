Una mujer niega el asiento en el metro de Madrid a una niña por ser inmigrante

Una viajera del metro de Madrid ha sido increpada por varios viajeros después de que le negará el asiento a una niña de 5 años que viajaba en el suburbano junto a su madre.



Al parecer, la mujer comenzó a decirle que no tenía que ocupar el espacio ya que no había pagado. "¿Qué se siente? Sinvergüenza", comenzó a chillar la señora. En ese momento, varias personas salieron en defensa de la niña "Sinvergüenza usted, racista", comenzaron a decirla intentando hacerla entrar en razón con poco éxito.



La señora no se dio por vencida e intento argumentar su acción exclamando: "No tiene derecho a estar aquí, ¡mira cómo estamos los españoles!"."¿Y cómo estamos los españoles?", le preguntaba una chica, mientras que otra persona le contestaba: "Estamos mal por culpa de personas como usted".





El fotógrafo @Iram_Martz nos manda este vídeo grabado ayer en el @metro_madrid después de que una señora le dijera a una niña inmigrante que no podía sentarse por no ser española. Juzgad vosotros.



(Por cierto, aplausos a los pasajeros por su reacción)#inmigracion #RacismoEs pic.twitter.com/bXfBOZD7nl — Infamia (@infamiaOK) 1 de agosto de 2018