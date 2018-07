El vídeo de un pájaro que levita explica una común ilusión óptica

Al Brooks, de Austin, Texas, se encontraba revisando la cámara de seguridad de su vivienda cuando detectó algo que le llamó bastante la atención: un pájaro levitando.

En el vídeo se puede ver cómo el ave, probablemente un gorrión, entra y sale del plano varias veces, pero en un momento determinado parece detenerse y quedarse suspendido, como flotando. El vídeo original fue colgado en YouTube y ya acumula 4,7 millones de visualizaciones. En él, Brooks asegura no haber editado el vídeo, no haber utilizado una marioneta, y no formar parte de ninguna campaña publicitaria o anuncio. Entonces, ¿de qué se trata?

La explicación de lo que pasa se debe a un efecto muy común que seguro hemos visto más de una vez en helicópteros o ruedas de automóviles. El efecto se conoce como efecto estroboscópico y se trata de una ilusión óptica en la que los radios de una rueda la hacen rotar de forma diferente de su verdadera rotación.

En el caso del 'pájaro que levita' lo que ha ocurrido es que la tasa de fotogramas de la cámara se ha sincronizado perfectamente con la velocidad del aleteo del animal. La cámara con la que se grabaron las imágenes es una cámara de seguridad y este dato favorece a que se haya producido este curioso efecto, pues suelen configurarse para reducir la tasa de fotogramas y ahorrar así espacio en la memoria.

Teniendo en cuenta que estas cámaras graban a unos 25 fotogramas por segundo y tomando como referencia que el colibrí es el ave cuya sacudida del cuerpo (55 aleteos por segundo) es la más rápida entre vertebrados en el planeta, no es de extrañar que el aleteo del pájaro del vídeo fuera captado de esta manera.

Dada la repercusión que el vídeo tuvo en su momento, Al Brooks compartió también en YouTube la grabación del vídeo en bruto de la cámara de seguridad, donde aclaró entre muchos puntos, que lo único que hizo fue reducir la velocidad de grabación para apreciar más el efecto. Este es el vídeo: