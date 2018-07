La sorprendente carta de Paypal a una usuaria fallecida: "Su muerte viola nuestras reglas"

Tres semanas después de morir a causa de un cáncer Lindsay Durdle, una británica de 37 años, su marido, Howard Durdle, recibió una carta de Paypal dirigida a su esposa que le dejó estupefacto. "Importante - Debe leer esto con atención [...] Está incumpliendo la cláusula 15.4 (c) de su acuerdo con PayPal Credit, ya que hemos recibido el aviso de que ha fallecido. [...] Tenemos derecho a cerrar su cuenta, rescindir su contrato y exigir el reembolso del importe total pendiente", era lo que figuraba en la sorprendente misiva.





Excuse the language but this is beyond the fucking pale. @AskPayPal @PayPalUK - who were informed of Lindsay´s death 3 weeks ago - have sent HER a letter claiming breach of contract due to her being deceased. What the hell? ?? pic.twitter.com/4zelBLGszc