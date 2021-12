La variante Ómicron está marcando estas fechas navideñas. Según los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad, a fecha de 23 de diciembre de 2021 se habían notificado 371.772 casos de coronavirus en los anteriores 14 días.

Más allá de la nueva cepa, las cenas de Navidad, la relajación de las precauciones en familia (desgraciadamente la familia también contagia) o la sensación de falsa seguridad han provocado que cada vez haya más contagios a nuestro alrededor.

Y ahora nos encontramos con que quien más, quien menos, tiene un familiar o un amigo con la Covid-19.

¿Tú también tienes un familiar o amigo contagiado?

Como consecuencia de la situación en la que nos ha sumido la variante Ómicron, se han disparado las dudas y las preguntas sobre lo que debemos hacer ante un positivo propio, el contagio de un amigo, la tos de un familiar…

Y no es de extrañar. La incidencia acumulada en nuestro país está completamente disparada. Según los datos que hace públicos el gabinete dirigido por Carolina Darias, en España hay 791 casos positivos por cada 100.000 habitantes.

Y la radiografía en algunos territorios es especialmente preocupante:

– A la cabeza está Valladolid, con 1.721,50 casos a los 14 días; seguido de Navarra, con 1.578,54 casos por cada 100.000 habitantes; y La Rioja, que se sitúa en 1.513,58.

Unas cifras cuasi escandalosas, comparadas con de dónde venimos. Y en este este panorama es importante seguir a rajatabla las recomendaciones de los expertos y autoridades.

Además de la conocida como regla de las 6M (mascarilla, lavado de manos, mantener la distancia, menos contactos, me quedo en casa si tengo síntomas y más ventilación), es esencial saber cómo actuar ante un contagio, un contacto con un positivo o qué hacer en el caso de que aparezcan síntomas.

¿Qué hacer si el test de antígenos dice que soy positivo?

Empecemos por uno mismo y la posibilidad de que al hacernos un test de antígenos aparezcan las 2 rayitas y seamos positivos. ¿Cómo debemos proceder?

La primera medida que debemos tomar es la decisión de aislarnos. Y aislarnos de todos. También de los conviven en casa con nosotros. Y utilizar todo el tiempo la mascarilla, pero FFP2, que son las que de verdad protegen.

La segunda es comunicarlo al sistema sanitario de su Comunidad Autónoma y a continuación avisar a todas las personas con las que hayamos estado en los 3 últimos días. Unas serán contacto estrecho y otras no, pero todas deben saber lo que hay para poder tomar sus propias decisiones.

Después necesitamos saber que, en la actualidad, las personas positivas en SARS-CoV-2 deben guardar una cuarentena de 10 días. Esa es la principal medida de prevención para controlar la transmisión de la enfermedad.

Durante ese periodo de tiempo -que al principio de la pandemia se estableció en 14 días y otros países han reducido a 7- el paciente debe vigilar su estado de salud y ante la aparición de cualquier síntoma relacionado con el coronavirus (tos, sensación de falta de aire, cefalea…) llamar al teléfono del coronavirus.

Después, aunque esos diez días de aislamiento hayan terminado, es fundamental que durante los cuatro días siguientes se siga vigilando la aparición de posibles síntomas. Si pasados los diez días continúan los síntomas deberá quedarse en casa hasta que pasen 72 horas desde el último día que tuvo síntomas, ya que hasta ese momento no dejaría de ser infeccioso.

¿Cómo debo aislarme si estoy contagiado?

El Ministerio de Sanidad recomienda que, en el caso de convivir con más personas, los pacientes deben aislarse en su habitación, manteniéndola ventilada y con la puerta cerrada, y evitando en lo posible salir de ella.

Los positivos en coronavirus deberán tomarse la temperatura corporal dos veces al día. Según Sanidad, los mejores tramos horarios son entre las 08:00 y 10:00 horas de la mañana y entre las 20:00 y 22:00 horas de la noche.

También se aconseja utilizar un baño propio en el caso de que sea posible. Si es un baño compartido debe desinfectarse después de cada uso para evitar la propagación del coronavirus.

Si por lo que sea necesita abandonar la zona de aislamiento (no es recomendable), debe ir provisto de mascarilla, mantener la distancia mínima de seguridad de dos metros y lavar frecuentemente las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.

En cuanto a la limpieza, lo mejor es usar lavavajillas porque alcanza temperaturas desinfectantes que no soportamos con las manos. Y si tenemos que fregar vasos, platos y cubiertos, hacerlo con el agua lo más caliente posible.

También es importante no sacudir la ropa y lavarla entre 60 y 90 grados.

Para la limpieza diaria de las superficies, como puede ser el baño o el inodoro, a ser posible realizarla con bayetas desechables y lejía (una parte de lejía al 5% por 50 partes de agua).

Si soy contacto estrecho de un positivo por coronavirus, ¿debo aislarme?

En primer lugar, hay que identificar qué es un contacto estrecho:

– Son todas aquellas personas que han estado en contacto con el infectado desde 48 horas antes de iniciar los síntomas o, en el caso de ser asintomático, desde la realización del test.

– Son contacto estrecho las personas que han proporcionado cuidados sin las medidas de protección adecuadas o que han estado en el mismo lugar que la persona contagiada a menos de 2 metros y durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas sin las medidas de protección como la mascarilla.

– También eres contacto estrecho si has estado comiendo con una persona y posteriormente ha dado positivo -no has mantenido la distancia de seguridad en la mesa y has estado sin mascarilla más de 15 minutos-.

– No eres contacto estrecho por haber compartido ascensor, utilizar las mismas instalaciones, tener una conversación o usar la misma impresora, por ejemplo.

¿Debo actuar distinto si estoy o no vacunado?

Pues el Ministerio de Sanidad hace diferencia entre las personas vacunadas y las que no lo están.

Las personas vacunadas:

Las personas no vacunadas:

Si se trata de una persona que no está inmunizada, sí deberá aislarse durante 10 días en su domicilio.

Si soy contacto estrecho, ¿Podré reunirme en Nochevieja con mi familia?

La Comisión de Salud Pública es clara. «Los contactos estrechos, pese a no estar obligados a realizar este aislamiento, durante este período de 10 días después del último contacto con un caso confirmado, deben limitar sus actividades a las esenciales, reduciendo todo lo posible sus interacciones sociales».

«Además de seguir escrupulosamente las medidas de prevención de los contagios de COVID-19, como el uso de mascarillas y realizar una vigilancia estrecha ante la posible aparición de síntomas compatibles», concluye la Comisión del Ministerio de Sanidad.

Si me hago un test de antígenos, ¿cada cuánto tiempo debería repetírmelo?

Según el epidemiólogo de Harvard, Michael Mina, «si te contagias un 31 diciembre, empezarías a tener síntomas a partir del 2 enero, es decir, a partir de las 48 horas.

El test de ‘Ag +’ desde el día 4 hasta el día 9 enero y ‘PCR +’ desde el día 3 al día 22«.

Por tanto, si un contacto estrecho no tiene síntomas, tiene que esperar entre tres y cuatro días para hacerse una prueba de autodiagnóstico.

Si existen síntomas, hay que realizarla cuanto antes.