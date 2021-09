Pocas veces se consigue un consenso científico tan importante como el que ahora ha logrado un amplísimo grupo internacional de investigadores en medicina.

Ayer un total de 233 revistas médicas (incluyendo las más importantes como New England Journal of Medicine o The Lancet) publicaron un editorial conjunto donde advierten que el cambio climático provocará, en breve, una catástrofe sanitaria mucho peor que la Covid-19.

Estos destacados investigadores consideran que el rápido cambio global que las actividades humanas están provocando en el planeta es, con mucho, la principal amenaza para la salud humana en los próximos años.

Las enfermedades infecciosas se dispararán

Por poner dos ejemplos:

Lo que más preocupa es el incremento de las enfermedades infecciosas (y la Covid-19 nos enseñó las consecuencias de una de ellas).

Enfermedades como la malaria, el cólera o el dengue se propagarán por muchas de las zonas templadas del planeta (como España). Podrían provocar más 500 millones de nuevos enfermos, muchos de los cuales morirán.

La situación es muy grave. Las enfermedades ligadas al cambio global antropogénico serán la principal causa de muerte de quienes ahora mismo estamos leyendo este artículo.

Alarma mundial

En este sentido, el Dr. David Barbe, presidente de la Asociación Médica Mundial escribió que

– «Como profesionales de la salud no podemos quedarnos al margen y ver el impacto destructivo del cambio climático sobre nuestra salud, nuestras sociedades y nuestro planeta. Estamos experimentando calor extremo, inundaciones, sequías, incendios forestales, todo empeorado debido a nuestra inversión continua en combustibles fósiles que están calentando al planeta a un ritmo alarmante».

Así mismo, El Dr. Eric J. Rubin, editor jefe de The New England Journal of Medicine, la revista médica de más impacto en el mundo, declaró que

– «El medioambiente y la salud están inextricablemente entrelazados. Como profesionales médicos y de salud pública tenemos la obligación no solo de anticiparnos a las nuevas necesidades de atención médica, sino también de ser participantes activos para limitar las causas de la crisis climática».

No es la primera vez que la comunidad médica advierte sobre las graves consecuencias que para la salud tendrá el cambio climático.

Durante las 2 últimas décadas las revistas de salud han publicado miles de estudios rigurosos sobre las catastróficas repercusiones que el cambio climático provoca en la salud.

Segundo aviso en un año

Hace poco más de un año, alrededor de 40 millones de profesionales de la salud firmaron un manifiesto exigiendo a los gobiernos de los países ricos que priorizaran, por encima de todo, las inversiones para remediar el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad.

Pero ahora los editores de las principales revistas médicas acotan mucho más, exigiendo a los gobiernos que hagan todo lo posible para mantener el aumento global de la temperatura del planeta en menos de 1,5°C.

Un incremento mayor nos enfrentaría al colapso del mundo que conocemos.

Además, urgen a proteger el medioambiente al máximo. De no hacerlo consideran que pronto viviremos la mayor catástrofe para la salud mundial.

Sin duda el futuro de nuestros hijos (y nietos) debería preocuparnos.

La Asociación Internacional de Pediatría publicó un alarmante manifiesto:

– «La crisis climática es una crisis de salud infantil. Los pediatras están en la primera línea: apoyando a las familias desplazadas debido al cambio climático, brindando mejores servicios de salud y acceso al tratamiento de enfermedades transmitidas por vectores e insolación, brindando mayor acceso a las vacunas y promoviendo mejores viviendas estructuras».

No estamos haciendo suficiente

Pero hasta el momento los objetivos para reducir las emisiones y conservar el medio ambiente no son suficientes.

Si queremos tener futuro como especie debemos transformar las sociedades y las economías, rediseñando radicalmente los sistemas de transporte, la producción y la distribución de alimentos, las ciudades, etc.

Desafortunadamente los riesgos que plantea el cambio climático dejan en algo muy pequeñito lo que conocimos en los peores momentos de la Covid-19. A fin de cuentas, no existe -ni existirá- una vacuna contra el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad.

Vale la pena destacar las declaraciones de la Dra. Fiona Godlee, editora en jefe de The British Medical Journal:

– «Hoy los profesionales de la salud se han unido para advertir que superar el aumento de 1,5 grados centígrados y permitir la destrucción continua del medioambiente provocará la próxima crisis de salud, que será mucho más mortal que la Covid-19.»

«2021 tiene que ser el año en el que el mundo cambie de rumbo.»

«Nuestra salud depende de ello».