La Champions League llega al 'FIFA 19'

Los títulos deportivos no podían faltar en la conferencia de Electronic Arts, que ha presentado la anual hornada de apuestas deportivas para la temporada, entre ellos, 'FIFA 19', la nueva entrega de la popular franquicia de fútbol. La gran novedad es que, como indicaban los últimos movimientos de la UEFA, 'FIFA 19' ha obtenido los derechos de la máxima competición europea, que además viene acompañada de las licencias de la UEFA Europa League y la UEFA Super Cup.

En el terreno de las novedades, la entrega para esta temporada contará con innovaciones en su modo Carrera, así como una nueva modalidad independiente relacionada con la UEFA Champions League, donde se repasa la historia de Alex Hunter en el modo El Camino: Champions. 'FIFA 19' llegará a PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC el 28 de septiembre. Por si fuera poco, y si además no has tenido la oportunidad de probar 'FIFA 18', tenemos buenas noticias para terminar, ya que el juego se puede descargar de manera gratuita en PlayStation 4, Xbox One y PC para disfrutarlo durante tiempo limitado.

