'Black Desert Online' se amplía con nuevos personajes

Hace 10 años la industria del videojuego afrontó un momento de ruptura que sería definitivo, pues dejó de entenderse como un producto con una vida útil determinada, para convertirse en un servicio sin fecha de caducidad. La existencia de un videojuego se medía por horas: las revistas hablaban de "28 horas de diversión"; "98 horas hasta terminarlo"; o "150 horas de juego con misiones secundarias".

A partir de la implementación de los videojuegos 'free2play' en general y de 'World of Warcraft', en particular, esto cambió por completo. Desde ese momento los videojuegos no tendrían fecha de caducidad, no acabarían; solo evolucionarían, se harían mayores, cada vez más masivos, más grandes y complejos, y solo, si llegaba el vacío de jugadores morirían en el olvido, como un pueblo abandonado.

'Black Desert Online' es uno de estos exponentes, un videojuego de rol masivo multijugador online en el que puedes asumir desde el papel de un guerrero hasta el de un pescador, que comprueba como cada mes su mundo crece y crece sin freno. En la actualidad, la obra dispone de 8,5 millones de jugadores registrados que aseguran la supervivencia de un título que prospera como si de una antigua ciudad cartaginense se tratase. Este mes -el día 23 de mayo- recibirá un nuevo personaje, Lahn, una maestra de artes marciales que ya se puede personalizar, pero no utilizar. Con este personaje son 16 las clases o roles diferentes que puede asumir un jugador en este juego, cada uno con un estilo de combate único y características determinadas.

Lahn es una experta en artes marciales entrenada en la dinastía del este. Su historia comienza cuando se convierte en una sacerdotisa y cae en las redes de un complot maligno, donde pierde a su amante en pleno combate. Apenada por su pérdida, Lahn se da cuenta que la lucha es el único camino para conseguir su objetivo y seguir sus ideales. Con la idea de volver a su casa algún día y proteger a sus seres queridos, la protagonista se embarca en un viaje en busca de más poder.

La nueva clase femenina utilizará un arma exclusiva creada para ella: un arma de una sola mano llamada Péndulo astral con forma de luna creciente, que los jugadores podrán lanzar y oscilar con precisión. Su arsenal se completa con una Espada ceremonial, un arma corta que llevará equipada en la mano secundaria. Lahn es muy ágil y utiliza movimientos rápidos en el combate. Su habilidad, Nimbus Stride, le permite planear por el aire.

Recordar que 'Black Desert Online' es un juego de un solo pago, y los jugadores pueden acceder a una versión demostrativa de 7 días en su página oficial. En lo que se refiere a Lahn, puedes ver su tráiler de presentación a continuación.

'Lahn Combat Trailer'. Vídeo: Youtube