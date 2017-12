Así es 'The Resistance', primer paquete de contenido de 'Call of Duty: WWII'

Los seguidores de 'Call of Duty: WWII' llevan tiempo esperando más detalles de 'The Resistance', el primer paquete de contenido del juego que se anunció a principios de este año en el marco de la Paris Games Week. Habitualmente, la información relacionada con los paquetes de contenido se suele liberar un mes antes de su lanzamiento, pero esta tradición parece que se está rompiendo, ya que la desarrolladora se ha anticipado a revelar los primeros detalles con la distribución de un vídeo de contenido. Como se confirmó anteriormente, el paquete incluye tres nuevos mapas estándar para el multijugador, una nueva área de guerra y un mapa para los temibles Zombis Nazis.



'Call of Duty: WWII' - 'The Resistance DLC Pack 1'. Vídeo: YouTube

Primero nos detenemos en el mapa Anthropod, que se desarrolla en el periodo de la ocupación alemana en Checoslovaquia y presenta un diseño clásico dentro su típica arquitectura de tres carriles, con edificios que dejan un claro para luchar a varias alturas en la vía central. El siguiente es Valkyrie, un área inspirada en el emplazamiento donde se cometió el atentado contra Hitler el 20 de julio 1944 en la famosa Operación Valkiria. Propone un mapa de tamaño mediano situado en una de las oficinas centrales de Hitler. El último mapa es Occupation, una nueva revisión del mapa Resistance incluido en 'Call of Duty: Modern Warfare 3'.

El área de combate destinada al modo guerra incluido en el DLC se llama Operation: Intercept y tiene como escenario una ciudad urbana a las afueras de Francia. Los jugadores deberán liberar a combatientes de la Resistencia francesa, hacerse con los equipos de comunicación y detener completamente un tren en movimiento. Cerramos con 'The Darkest Shore', el mapa para el modo Zombi. La historia se desarrolla días después del final del mapa original, 'The Final Reich', y, como su propio nombre indica, se disputa en una playa.

'Call of Duty: WWII' se encuentra disponible desde noviembre de 2017 para PlayStation 4, Xbox One y Windows PC. El paquete de mapas 'The Resistance' tiene previsto su llegada al sistema de Sony el próximo 30 de enero de 2018.

