Xbox One X llega a España: conoce sus características

El 10 de junio, como punto álgido a la conferencia celebrada en el E3 2017, Microsoft anunciaba el plan de lanzamiento para la actualización de su sistema doméstico Xbox One. El proyecto, que en su origen se escondía bajo la misteriosa denominación en código de Xbox Scorpio, se presenta en sociedad como Xbox One X, un sistema de videojuegos que se anuncia como la plataforma más potente que se haya creado jamás, de hecho, sus valores técnicos lo avalan.

La vigorosa apuesta del fabricante norteamericano cuenta con una potencia de 6 teraflops, resolución 4K de manera nativa a 60 cuadros por segundo, además de compatibilidad con dispositivos VR. Sus creadores relatan cómo se han basado en el diseño de la remozada Xbox One S, pero ahora en negro, Xbox One X no sólo es la consola más poderosa creada por Microsoft, también la más pequeña. Al igual que el modelo S, incluye un reproductor Blu-ray 4K UHD, fuente de energía integrada, tres puertos USB 3.0 (uno al frente y dos en el reverso), y un dispositivo infrarrojo.



Xbox One X - 4K World Premiere Tráiler. Vídeo: YouTube

La nueva plataforma ya se encuentra disponible, y entre las bondades de sus capacidades técnicas destaca el SoC desarrollado de nuevo en colaboración con AMD. Entrando en la GPU, el fabricante destaca las 40 unidades de computación Radeon con una velocidad de 1172MHZ, unas cifras bastante superiores en comparación a las unidades que posee Xbox One. Del mismo modo cuenta con 12GB de RAM con módulos GDDR5 a 6.8GHz en una interfaz de memoria de 384 bits; al compás se acompaña de una CPU personalizada de ocho núcleos en dos clusters con un total de 4MB de cache L2, microprocesador basado en Jaguar de 2,3GHz, y disco duro de 1TB con un ancho de banda un 50% más grande.

Xbox One X cuenta con un disco duro de 1TB y un control inalámbrico. Foto: Elsotanoperdido

Además de retrocompatibilidad total con Xbox One (incluidos accesorios y periféricos), con todas estas características desde Microsoft confirman que los juegos a 900p y 1080p de Xbox One funcionarán a 4K nativo y 60FPS estables, combinando frame buffers de 2160p, HDR, y tecnología Wide Color Gamut con lo que se pretende lograr una experiencia visual más pura. A nivel netamente operativo, la plataforma no es muy diferente de la actual Xbox One, pues se trata de una alternativa con los mismos juegos y características, pero con mejores condiciones para los jugadores más exigentes.

En relación a los bundles de lanzamiento, Xbox One X cuenta con una edición estándar que incorpora la consola con un disco duro de 1TB, un control inalámbrico, cable HDMI, fuente de energía, una suscripción gratuita de un mes a Xbox Game Pass, y una cortesía para disfrutar de una Membresía Gold de 14 días en Xbox Live.

Durante su lanzamiento, se ofrecerán versiones de los juegos existentes de Xbox One; que incluyen ediciones mejoradas de 'Gears of War 4', 'Forza Horizon 3', 'Minecraft', 'Resident Evil 7', 'Final Fantasy 15' y 'Rocket League', que aprovechan al máximo el poder de la plataforma. Adicionalmente, algunos de los grandes éxitos (hasta más de 130 títulos confirmados por el momento) se lanzarán en 4K, incluyendo el exclusivo 'Forza Motorsport 7' como una de las pocas novedades que aprovechan el potencial del sistema, proyectadas a corto y medio plazo.



'Forza Motorsport 7' - 4K Tráiler. Vídeo: YouTube