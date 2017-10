´FIFA 18´: no revoluciona, pero sí evoluciona

El estadio abre sus puertas. Mientras los aficionados buscan su asiento en la gradería, los futbolistas ultiman los preparativos en el vestuario antes de salir al terreno de juego. El míster está con ellos, definiendo la posición a cada jugador, en lo que prometen ser 90 minutos de lo más intensos. El equipo se siente poderoso, y, antes de pisar el césped, lanzan un grito de guerra para aumentar la moral. El colegiado mira su crono, lo compara con el de los jueces de línea y hace sonar su silbato. El partido ha comenzado y el espectáculo está a punto de hacerse visible para millones de seguidores de cada equipo.

Está claro que el fútbol se considera el deporte rey por algo. Cada año, millones de aficionados a este deporte en todo el mundo muestran orgullosos sus camisetas, se quedan sin voz frente al televisor y lloran en función de la representación de su equipo. Pero, ¿es posible sentir las mismas emociones que ofrece una final en un videojuego? Pues, de momento, no es así, pero 'FIFA 18', la nueva entrega del simulador deportivo de Electronic Arts, hace acopio de sus virtudes y mejora, en gran parte, lo visto en la temporada pasada.

Con los títulos deportivos anuales sucede una cosa muy curiosa. Los tiempos de desarrollo son excesivamente cortos, y, por tanto, las similitudes entre las entregas consecutivas no suelen ser bastante grandes a no ser que haya un salto generacional o se remodele por completo un apartado del videojuego, como puede ser el cambio de motor gráfico que vimos el año pasado en 'FIFA 17'.

Electronic Arts defiende que este 'FIFA 18' se sentiría mucho más real, y que vendría con tantos cambios que parecería un videojuego nuevo. Y, pese a que la obra sí se siente diferente, sobre todo cuando llevamos jugados unas temporadas y nos hacemos a los pequeños ajustes que ha introducido la multinacional en esta entrega, tampoco estamos delante de un salto cualitativo en mayúsculas, sino más bien en la afinación de una fórmula que permite, tanto a viejos como nuevos jugadores, disfrutar del deporte virtual desde que suena el silbato.

'FIFA 18' usa el motor Frostbite para recrear la apariencia y los movimientos de las estrellas del fútbol. Foto: Elsotanoperdido

Buscando el realismo en los detalles



Para empezar, hay que aplaudir el trabajo de la compañía a la hora de buscar la personalidad de los jugadores más brillantes del planeta. Gracias a las nuevas sesiones de captura de movimientos, así como el motor gráfico Frostbite y un buen puñado de animaciones, los equipos de 'FIFA 18' se muestran más orgánicos, con pequeños detalles que maximizan la experiencia de juego sobre todo entre los seguidores de los equipos más grandes. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, parece sacado directamente de un partido de fútbol, no sólo por su apariencia física, sino por sus movimientos a la hora de hacer una contra y sus gestos corporales. Lo mismo ocurre con los demás jugadores -obviamente los más característicos, y no todos-, lo que hace que haya diferencias palpables entre equipos no sólo a nivel de características, sino también en el plano visual.

Cristiano Ronaldo con el traje de captura de movimiento. Foto: EA

Pero más allá de lo puramente técnico, se nota que EA Sports ha tomado nota de los jugadores más exigentes a la hora de introducir cambios en las mecánicas de juego. Ahora, por ejemplo, se necesita más precisión a la hora de pasar el balón a un compañero, de la misma manera que los centros o los chutes rasos requieren de una precisión milimétrica para ejecutar el movimiento que teníamos pensado en nuestra cabeza. El balón, cuya física sigue mejorando, no irá directamente a los pies del compañero a no ser que lo hagamos correctamente; y los centros, característicos y endiablados sobre todo en los últimos minutos de juego, no serán aprovechados por los delanteros con un chicharro automáticamente, sino que requerirá de cierta pericia del jugador para poder ser ejecutados. En este sentido, también se han introducido nuevos pases al hueco y chutes. El pase al hueco potente, ideal para pillar a la contra al equipo contrario; y el chute raso, que peinará la hierba sin irse directamente a las nubes.

Estos cambios, que a priori parecen pequeños detalles, se suman a un ritmo de juego más táctico y pausado, que se siente más real, lo que se traduce finalmente en encuentros mucho más estratégicos. De la misma manera, los regates y filigranas, que sacan de quicio a los más orgullosos, tampoco son una carta ganadora, por mucho que en la anterior edición pudiéramos ir con un defensa al área contraria sin problema.

A la hora de pasar el balón, centrar o chutar se requiere una precisión milimétrica. Foto: Elsotanoperdido

Así pues, no se trata de una remodelación completa del sistema de juego, sino más bien de ligeros cambios y añadidos que, en conjunto, hacen que 'FIFA 18' se mantenga con cierta frescura, enganchando tanto a los adictos a la franquicia como a aquellos tímidos que quieren introducirse dentro del deporte digital.

Contenido para toda la temporada



En cuanto a contenido, 'FIFA 18' continúa potenciando sus modos de juego e introduce nuevas modalidades para hacer más redondo el título. A los partidos amistosos, ligas y torneos, sea para un jugador o en su vertiente en línea, se le suma el modo Carrera, uno de los grandes atractivos de la marca en el que llevar a un jugador desconocido -creado desde cero- hasta lo más alto, aunque también podremos hacernos con las riendas de un equipo y descubrir los entresijos del mundillo con todo lo referente a la gestión. En este último modo, el de Manager, se han introducido mejoras varias como una interfaz mucho más amigable, tutoriales constantes y un mayor peso de la economía, los fichajes y los traspasos de jugadores. Ahora las variaciones son más reales, y veremos tanto a jugadores profesionales como a técnicos cuando vayamos a negociar un traspaso, lo que le da un toque de realismo al modo que le sienta genial. Eso sí, tratar de tener un balance positivo mientras contentamos tanto a la junta directiva como a la afición no será tarea fácil, pero sí resulta gratificante una vez nos acostumbremos al traje y la corbata.

Alex Hunter es una estrella y deberemos manejar bien su carrera para que lo siga siendo. Foto: Elsotanoperdido

Por otra parte, si en 'FIFA 17' descubrimos el ascenso a la gloria de Alex Hunter, jugador inventado que hizo de protagonista en el modo Historia; ahora nos tocará mantener el liderazgo de la joven estrella, buscando traspasos, viajando a otros continentes y, en definitiva, dejando su amada Inglaterra para convertirse en una estrella a nivel mundial. No faltará el corrillo virtual de las redes sociales, las decisiones del jugador –que marcarán un rumbo u otro en la trama argumental-, las conversaciones con la familia y, por supuesto, la química entre sus compañeros de equipo. 'FIFA 18' no firma un guion digno de Oscar, pero reconocemos el esfuerzo de la compañía en tratar de introducir la otra cara de las estrellas, aunque está plagada de clichés constantes.

Pero sin duda, el modo más adictivo que ofrece 'FIFA 18' es su FIFA Ultimate Team, donde tendremos que crear a nuestro equipo de ensueño con las estrellas que tengamos en nuestra posesión. Este adictivo -y rentable- modo incluye, además de los desafíos habituales, un modo para un jugador para todos aquellos que no puedan dedicarle tanto tiempo al título, haciendo que el desfase entre jugadores no sea tan acusado. Pasaremos horas y horas delante del modo, buscando la química perfecta entre los jugadores, potenciando sus habilidades y tratando, en definitiva, de no quedar en ridículo en una comunidad que no da tregua en ningún momento.

Por último, también contamos con los clubs pro, donde encarnaremos a un jugador en partidas de hasta 11 contra 11, manteniendo en todo momento la compenetración con nuestro equipo evitando salirnos de nuestra posición.

FIFA Ultimate Team nos permite crear el equipo que siempre hemos soñado con estrellas de todos los tiempos. Foto: Elsotanoperdido

Mejorando lo presente, a la espera de un cambio en la narrativa



Como adelantábamos al inicio del análisis, 'FIFA 18' utiliza el motor Frostbite para recrear la apariencia y movimientos de las estrellas del fútbol. El salto no es tan acusado como vimos en la transición de 'FIFA 16' a 'FIFA 17', pero sí reconocemos que los jugadores de élite ahora se sienten mucho más reales, con las expresiones faciales y sus gestos bien plasmados en pantalla. Eso sí, no todos los deportistas están tan bien representados como los mejores jugadores del mundo, ya sea por tema de licencias o por tema de carga de trabajo. De hecho, hay algunos jugadores -incluso de la primera división española- que no se asemejan demasiado con su imagen real, aun manteniendo algunos elementos distintivos.

El tema de las licencias es peliagudo, sin embargo, en comparación con 'Pro Evolution Soccer 2018', el título de EA Sports supera con creces el contenido licenciado. De esta manera, tenemos más de 30 ligas oficiales entre las que se encuentran las principales competiciones europeas –segunda división incluida-, sudamericanas e incluso el estreno de la liga japonesa, lo que supone más de 700 equipos completamente licenciados. En materia de estadios ocurre lo mismo, con 50 campos fidedignos entre los que se encuentran el reciente Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid, el Santiago Bernabéu (Real Madrid), el Amex Stadium (de Brighton) o el StubHub Center (de L.A. Galaxy). Lamentablemente de la Liga Santander únicamente contamos con los dos estadios madrileños, lo que supone un paso atrás en comparación con otras entregas.

El Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid luce espectacular. Foto: Elsotanoperdido

Llegando al apartado sonoro nos encontramos con, básicamente, el mismo esquema seguido por la compañía durante las últimas entregas: canciones de paso, pegadizas y de diferentes ritmos para acompañar los momentos previos al partido de fútbol y nuestra travesía por los menús. Run the Jewels, Cut Copy, Phantoms, Residente, Bomba Estéreo o Weezer son algunos de los compositores que se cuelan en la música de 'FIFA 18', y el resultado es francamente satisfactorio.

No podemos decir lo mismo, eso sí, de los comentarios ofrecidos por Manolo Lama y Paco García, que, después de más de una década retransmitiendo los partidos virtuales, ya se han vuelto excesivamente predecibles, cansinos y sin mayor atractivo que escuchar las frases nuevas. Lo más probable es que el jugador experimentado opte por cerrarles la boca en el menú de opciones, algo que recomendamos si no queremos terminar con dolor de cabeza.

Conclusiones



'FIFA 18' no es una revolución, ni a nivel jugable, ni a nivel audiovisual. El título es claramente una continuación directa de la tecnología aplicada a 'FIFA 17', lo cual no está nada mal. Se introducen algunos cambios en el sistema, se mejoran los puntos flacos y se añade más contenido. Se perfilan los gráficos, y se añaden nuevos detallitos para mejorar la experiencia de juego. Entonces, ¿es justificable la compra de este 'FIFA 18'? Desde nuestro punto de vista, sin ser revolucionario, 'FIFA 18' convence, ya que nos lleva a una nueva forma de jugar un tanto más estratégica y precisa, algo que, entendemos, continuará evolucionando de cada a próximas ediciones.

Lo que está claro es que los amantes del fútbol tienen una cita ineludible tanto en el FIFA Ultimate Team como en el modo Carrera. Ambos modos enganchan, como mínimo, hasta la nueva temporada. Eso sí, esperamos que para las próximas ediciones -sin contar la edición del Mundial de Rusia 2018 desvelada por Lama-, los cambios sean más profundos. La senda es buena, y el camino recorrido por EA Sports está lleno de virtudes, pero todavía esperamos la promesa de ver alzado a 'FIFA' como la mejor experiencia de simulación deportiva de la historia. Mientras tanto, que comience el partido.



'FIFA 18' - Tráiler de lanzamiento. Vídeo: YouTube

Lo mejor de 'FIFA 18' La apariencia física de los jugadores, sus movimientos y gestos están calcados al milímetro.

El ritmo de juego es más táctico y pausado, lo que permite partidos más estratégicos.

Las novedades introducidas en el modo Carrera y Manager.

Las más de 30 ligas oficiales y competiciones europeas disponibles.

El FIFA Ultimate Team.

Lo peor de 'FIFA 18' No hay un gran salto como ocurrió con 'FIFA 17'.

Los comentarios de Manolo Lama y Paco García son predecibles y cansinos.

