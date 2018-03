Facebook pide perdón por una encuesta sobre actos pedófilos

Facebook ha pedido disculpas este lunes tras haber preguntado a sus usuarios en una encuesta si permitirían o no que su plataforma fuese empleada para conductas pedófilas. Representantes de la compañía han admitido que el sondeo fue un "error" y han defendido que la red social siempre ha prohibido este tipo de actos.

Este domingo, algunos usuarios de Facebook fueron invitados a participar en una encuesta que les pedía su opinión sobre las normas que debería aplicar la red social con respecto a ciertas conductas. Entre las preguntas planteadas, la plataforma consultó cómo deberían ser sus políticas en el caso de que un adulto enviase un mensaje privado a una niña de 14 años pidiéndole fotos sexuales, incluyendo entre las respuestas disponibles la opción de que el contenido "debería estar permitido".

En concreto, y como ha recogido el diario The Guardian, Facebook planteó a los usuarios encuestados la pregunta "Pensando en un mundo ideal donde usted pudiese establecer las políticas de Facebook, ¿cómo gestionaría lo siguiente?: un mensaje privado en el que un hombre adulto pide imágenes sexuales a una niña de 14 años".

Las opciones de respuesta disponibles eran "Este contenido debería estar permitido en Facebook, y a mí no me importaría verlo"; "Este contenido debería estar permitido en Facebook, pero yo no quiero verlo"; "Este contenido no debería estar permitido en Facebook, y nadie debería ser capaz de verlo", y "No tengo preferencias sobre este tema".

En otra pregunta, la red social planteó el mismo caso de pedofilia, pero preguntó quién debía tomar la decisión sobre incluir o no este tipo de contenidos en la plataforma, incluyendo entre las opciones que Facebook decide las reglas "a su manera", que las decide "con el consejo de expertos externos", que son expertos externos quienes las deciden, y que los usuarios deciden las reglas mediante votaciones.

La encuesta publicada por Facebook. Foto: EP

Críticas y reconocimiento del error



El citado medio ha lamentado que ninguna de las preguntas de la encuesta incluía una respuesta que indicase que la ley o la protección infantil deberían estar implicadas en la situación. El sondeo generó las críticas de usuarios de la red social, e incluso fue señalado por la responsable del Comité Selecto de Asuntos Domésticos de la Casa de los Comunes británica, Yvette Cooper, que tachó la encuesta de "estúpida e irresponsable".

El vicepresidente de Producto de Facebook, Guy Rosen, ha reconocido que los actos pedófilos que reflejaban las encuestas "son y siempre serán completamente inaceptables en Facebook", y ha defendido que la red social trabaja "regularmente" con las autoridades si se detectan casos. El directivo ha admitido que estas preguntas "no deberían haber sido parte de esta encuesta", a la que calificó de "error".

En un comunicado, un portavoz de la compañía ha explicado que la encuesta incluye referencias a "contenido ofensivo" que "ya está prohibido" en la plataforma, por lo que ha decidido detenerla.