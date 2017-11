´Black Friday´: Consejos para evitar las ciberestafas

Las compras 'online' aumentarán un 10 por ciento respecto al año pasado y estas se realizarán en su mayoría desde ordenadores (59%), seguidas de cerca por las compras a través de 'smartphones' (43%) y tabletas (24%), según datos del Informe Black Friday de Privalia, de las transacciones comerciales.

"La ilusión navideña combinado con las ofertas 'online' del Black Friday y el Cyber Monday en muchas ocasiones se convierten en la oportunidad perfecta de cibercriminales porque los compradores no prestan la suficiente atención a las web que visitan, movidos por la prisa de adquirir los mejores precios", como señala Marta Ciruelos, portavoz de la compañía de ciberseguridad Always On, en un comunicado.

Para evitar fraudes 'online' en el 'Black Friday', cada vez más frecuentes en fechas señaladas de ofertas, se recomienda poner el foco en la 'url' de la web que se visita, que, como explican, debe tener el icono de un candado cerrado, nunca abierto.

La 'url', para indicar que se trata de una dirección segura, debe comenzar con 'https', siendo muy importante la 'S' final, y debe contener el nombre del sitio que se visita, ya que el diseño puede imitarse, pero la 'url' es única.

Además, y como detallan desde la compañía, existen filtros antifraude en los navegadores más populares que están diseñados para alertar al usuario si la página es fraudulenta por suplantación de identidad de otra web, 'phishing' o 'malware'.

En el Black Friday las ciberestafas aumentan / Getty Images

En el momento de realizar la compra conviene comprobar que la web cuenta el sello de confianza 'online'. También se debe contrastar, que la dirección y número de teléfono disponibles son verídicos. Si no se facilitan, se pone en duda de la existencia de establecimiento.

Es también importante leer detenidamente la Declaración de Privacidad. Entre otras recomendaciones, apuntan a proporcionar únicamente la información imprescindible para la operación a la hora de finalizar la compra. Por último, como precaución es conveniente mantener siempre un registro de transacciones realizadas (nombre, datos del negocio y términos legales de la compra) hasta que termine el periodo de garantía del producto.