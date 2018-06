Instituto Bernabeu, la calidad de la clínica de fertilidad referente en Cartagena

Instituto Bernabeu Cartagena es sinónimo de calidad asistencial, calidez y exquisitez en el trato, un centro de referencia en medicina reproductiva que pone a las personas en el centro. La salud es demasiado importante como para banalizarla o dejarla al azar con tratamientos en centros de precios bajos que esconden mucha letra pequeña y que no se implican con los resultados.

Como no todas las personas son iguales, no todos los casos se pueden tratar de la misma manera. La personalización es, precisamente, una de las características del Grupo Instituto Bernabeu, donde cada paciente es único. La clínica líder en medicina reproductiva en la Región ha ayudado a gestar, desde su nacimiento en el año 2003, a más de 1.200 niños. La clínica, ubicada en la calle Duque Severiano 5-7, esquina Alameda de San Antón, ofrece todos los servicios e instalaciones facilitando a los cartageneros la realización de todas las pruebas necesarias, sin necesidad de tener que trasladarse a otra ciudad. Como no podía ser de otro modo, cuenta con un equipo de profesionales multidisciplinar y entregado, al frente del cual se encuentra la doctora Carolina Tovar.

Cuando la pareja da el importante paso de buscar ayuda para lograr la gestación con técnicas de reproducción asistida, Instituto Bernabeu se pone a su lado para hacerlo lo más fácil posible. En primer lugar, se realiza el estudio de la pareja. Es fundamental analizar la histología y el origen de su problema de fertilidad para poder aportarles una solución individualizada que optimice sus posibilidades de embarazo. Para ello, un equipo multidisciplinar de ginecólogos, embriólogos, biólogos moleculares, genetistas, andrólogos y endocrinos trabajan juntos con el mismo objetivo: la gestación de la paciente y el nacimiento de un niño sano.

La imposibilidad para concebir un hijo de forma natural puede tener múltiples orígenes. Fruto de la personalización del tratamiento y de la experiencia de tres décadas de trabajo, se han desarrollado unidades específicas como la de Baja Respuesta Ovárica, la Unidad de Fallo de Implantación y Aborto de Repetición; la Unidad de Endometriosis; la de Inmunología y la Unidad de Asesoramiento Genético y Reproductivo.

Un departamento específico cuida de una forma especial a las donantes de ovocitos que permitirán que sus óvulos den un regalo de vida a otras mujeres. La ovodonación es una de la técnicas con mejores resultados y que da la oportunidad a las parejas a cumplir su deseo de ser padres. De forma rigurosa, se realiza una selección de la donante anónima para que sus características sean lo más parecidas a los de la madre receptora. La donación de óvulos y la adopción de embriones es la oportunidad para ser madre de mujeres que deciden afrontar la maternidad en solitario, o con una pareja femenina a través del método ROPA.

En algunos casos la solución es sencilla y en otros requiere de un complejo estudio. De ahí el empeño en el avance de la ciencia, cuyo objetivo es aportar respuestas específicas a las necesidades individuales de cada paciente, ya que Instituto Bernabeu es especialista en casos complejos que han fracasado en otros centros.

Investigar les da la vida, y los estudios tienen un objetivo claro: mejorar los pronósticos y la calidad de vida de los pacientes. Instituto Bernabeu desarrolla programas de investigación que se desarrollan en Cartagena y sus cinco sedes, ubicadas en Alicante, Madrid, Albacete, Elche y Benidorm, trabajos científicos que se publican en las más prestigiosas revistas científicas internacionales. El pasado mes de mayo, un total de dieciséis investigaciones se presentaron al congreso de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), una de ellas enfocada a la labor de enfermería en medicina reproductiva y que fue especialmente destacada con un premio especial; otra decena de investigaciones se exponen en julio en el prestigioso European Society of Human Reproduction and Embryology (ESRE). Y los congresos más prestigiosos han premiado y nominado trabajos desarrollados por los expertos de Instituto Bernabeu, y aquellos estudios en los que se demuestra una mejora, los tratamientos de los pacientes se aplican de inmediato.

La labor asistencial traspasa fronteras y actualmente la mitad de los pacientes del Grupo Instituto Bernabeu proceden de otros países, atraídos por los resultados y las terapias específicas. La clínica es referente internacional de medicina de élite y llegan pacientes de más de 96 países. Se han adaptado a sus requerimientos ampliando y adecuándose a esas necesidades cada vez más complejas. La clínica se adapta a sus pacientes, y para su comodidad cuenta con personal que habla inglés, francés, italiano, alemán, árabe, ruso, holandés o portugués, entre otros. Ser referente europeo implica una constante inversión en tecnología puntera y de vanguardia en unas instalaciones modernas en las que se cuida cada detalle, junto a un personal experimentado altamente cualificado, porque la mayor calidad redunda en el resultado final. Los ecógrafos son de última generación y cuentan con el software más avanzado, lo que permite un estudio complejo de la cavidad uterina entre otros.

Las tasas de éxito de Instituto Bernabeu le instauran como líder de su sector, teniendo en cuenta que la clínica de referencia lo es además para personas que han fracasado previamente en otros centros. El 96% de las pacientes logra el embarazo tras tres tratamientos. La profesionalización de los procesos permite que el 99% de las transferencias de ovodonación y el 58,7% en tratamientos de fecundación in vitro FIV, se realicen en fase de blastocisto, -cuando el embrión tiene entre cuatro y seis días-, lo que mejora la probabilidad de embarazo al existir una selección natural en los primeros días de desarrollo en el laboratorio.

Todos los esfuerzos y el cariño de Instituto Bernabeu van enfocados a un mismo objetivo, lograr que las parejas consigan su sueño de tener un bebé sano en casa. Puede concertar su primera cita en el teléfono gratuito 900 922 902.